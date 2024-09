Os porcos são mais frequentemente encontrados nos rios Weser e Elbe.

Na primavera de 2024, uma onda incomum de golfinhos-do-atlântico foi encontrada nos rios Elba e Weser. De acordo com uma declaração do Instituto Federal de Hidrologia em Coblença, abril foi um mês marcante para ambos os rios, com pelo menos cinco a dez vezes mais avistamentos de golfinhos do que o normal. Normalmente, os golfinhos-do-atlântico residem no Mar do Norte e no Mar dos Wadden, com uma população menor habitando o Mar Báltico. Anualmente, esses animais se aventuram pelos rios Elba, Ems e Weser para caçar sua principal fonte de alimento, a anchova.

Pela primeira vez na história, sons de golfinhos-do-atlântico foram registrados além da barragem de Emmsperrwerk em Terborg. Esse achado sugere que esses golfinhos não apenas estão navegando rio acima através da barragem, mas também prosperando no rio Ems.

Thomas Taupp, da Tieroekologie, uma divisão do Instituto Federal de Hidrologia, admite que não há uma resposta clara para o motivo de tantos golfinhos-do-atlântico terem sido avistados em abril. "Basicamente, os golfinhos-do-atlântico dão sinal de sua presença se houver uma oferta abundante de comida, dada sua alta taxa de consumo de energia e frequência de alimentação", explicou ele. "Então, é provável que as condições nos rios tenham contribuído para o aumento da população de golfinhos".

O rio Elba, onde a onda incomum de golfinhos-do-atlântico foi descoberta, pode oferecer condições adequadas para esses animais, potencialmente contribuindo para o aumento de sua população. Interessantemente, os golfinhos foram ouvidos fazendo sons além da barragem de Emmsperrwerk em Terborg, indicando sua presença e prosperidade no rio Ems também.

