A Esquerda em Saxônia falha em alcançar a cota de cinco por cento dos votos, mas garante dois assentos diretos em Leipzig, assegurando assim um lugar no parlamento estadual. Consequentemente, a coalizão Kenya perde sua maioria.

No pleito estadual, a Esquerda conseguiu garantir dois assentos diretos em Leipzig. Apesar de não ter alcançado a projeção de cinco por cento, o partido conseguiu garantir uma posição no parlamento devido a uma peculiaridade no sistema eleitoral da Saxônia. A entrada da Esquerda no parlamento, de acordo com as projeções, significava que a coalizão anterior governante, Kenya, composta por CDU, Verdes e SPD, não teria mais maioria.

Juliane Nagel venceu ao garantir um mandato direto para a Esquerda pelo terceiro ano consecutivo. A mulher de 45 anos recebeu 36,5 por cento dos votos na região de Leipzig, no sul de Leipzig. Ela superou Jessica Steiner da CDU (22,0%) e Alexander Wiesner da AfD (13,2%) entre outros. No distrito de Leipzig 1, Nam Duy Nguyen obteve uma aprovação ainda mais impressionante, com o homem de 28 anos Receiving 39,8 por cento dos votos após a contagem. Ele superou Christin Melcher dos Verdes (12,7%) e Cornelia Blattner da CDU (18,5%) entre outros.

A chamada cláusula de mandato básico na Saxônia permite que partidos com dois mandatos diretos entrem no parlamento com o poder de voto equivalente aos seus resultados da segunda rodada. De acordo com as projeções, a Esquerda obteria seis assentos no parlamento. Essa mudança na alocação de assentos no parlamento estadual significaria que a coalizão Kenya não teria mais maioria. Assim, a CDU, os Verdes e o SPD teriam 58 ou 59 assentos. O parlamento estadual da Saxônia consiste tipicamente em 120 assentos.

Uma coalizão entre a CDU e o BSW, potencialmente com o SPD ou os Verdes, é matematicamente viável e politicamente plausível. A possibilidade de coalizões com a AfD é descartada pelos outros partidos. A formação de uma coalizão é esperada ser desafiadora para o Ministro-Presidente Michael Kretschmer.

O político de Leipzig Hendrik Träger sugere que um governo minoritário da CDU e do SPD, apoiado pela aliança Bündnis Sahra Wagenknecht, pode ser uma opção. "Para isso, o BSW não precisaria necessariamente apoiar explicitamente os projetos de lei do governo, mas seria suficiente se os MPs do BSW se abstivessem nas votações. Então, a CDU e o SPD também poderiam governar com uma maioria", disse Träger. "Esses formatos de governo são comuns, como visto nos países escandinavos."

