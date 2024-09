Os Philadelphia Phillies garantem seu primeiro campeonato da National League East desde 2011 após uma vitória por 6-2 contra os Chicago Cubs.

Pule para a noite de segunda-feira, e os Phillies garantem sua primeira coroa da NL East em 13 anos com uma vitória de 6 a 2 sobre os Cubbies de Chicago no Citizens Bank Park.

Os Braves de Atlanta, que mantiveram o trono da divisão por uma década, vencendo cada um dos últimos seis títulos, enfrentaram um desafio incansável desta temporada por parte de Philadelphia. Os Phillies ultrapassaram seus rivais em 3 de maio e mantiveram seu impulso desde então.

A única equipe com um recorde superior na Major League Baseball este ano do que os Phillies é o Los Angeles Dodgers (93-63).

O duas vezes MVP da NL, Bryce Harper, compartilhou seus pensamentos com o NBC Sports Philadelphia, exclamando do vestiário animado, "Isto é para o que se treina durante todo o ano. Estamos lutando contra alguma competição dura nesta divisão; está cheia de equipes e jogadores incríveis. Conseguir a divisão não é tarefa fácil no beisebol. Leva muito esforço para alcançá-la, especialmente quando você está no páreo desde o início até o final da temporada."

O objetivo final dos Phillies agora será garantir uma folga na primeira rodada, o que pode acontecer se eles vencerem dois dos cinco jogos restantes ou se os Brewers de Milwaukee sofrerem duas derrotas em seis jogos.

Os Phillies fazem sua terceira viagem consecutiva aos playoffs, com a esperança de superar seu desempenho de 2022, em que perderam a Série Mundial por 4 a 2 para os Astros de Houston.

A franquia conquistou a Série Mundial duas vezes: em 1980 e 2008.

Kyle Schwarber, o jogador de posição, expressou seus pensamentos, como relatado pelo MLB.com. "Somos uma equipe experiente com grandes ambições. Passamos por uma variedade de situações ao longo da temporada regular e dos playoffs. Não vamos ser pegos de surpresa por nada. É só sobre jogar nosso jogo e reagir a tudo o que vier."

Schwarber teve um papel significativo na celebração do título na segunda-feira com seu home run solitário no terceiro inning, seguido pelo dois runs de JT Realmuto no segundo. Este foi o 100º RBI da temporada de Schwarber - o primeiro jogador dos Phillies a alcançar essa marca em duas temporadas seguidas desde que Ryan Howard conseguiu seis temporadas consecutivas com 100 RBIs entre 2006 e 2011.

O single de Nick Castellanos no terceiro inning trouxe Trea Turner para casa, aumentando a vantagem para 4 a 0. Um erro de campo de Luis Vázquez no quinto inning abriu caminho para que Bryce Harper marcasse de segunda base.

Schwarber se envolveu em uma duplo play no sexto inning, mas ainda assim marcou uma corrida para encerrar a pontuação dos Phillies. Os Cubs marcaram duas corridas no sétimo, mas os Phillies não deixaram que eles fizessem uma reação. Castellanos pegou uma bola voadora de Michael Busch no nono, registrando a última eliminação e iniciando as comemorações.

A vitória dos Phillies sobre os Cubbies de Chicago no beisebol marcou um marco importante em sua jornada esportiva, já que eles garantiram sua primeira coroa da NL East em 13 anos. Além disso, a paixão e a determinação da equipe pelo esporte foram evidentes ao longo da temporada, enquanto eles enfrentavam uma competição difícil, mas mantinham seu impulso.

