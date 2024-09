- Os personagens mais esperados do Universo Cinematográfico da Marvel ainda não apareceram

Após o lançamento de "Vingadores: Ultimato" em 2019 e o que se pensava ser o desfecho da terceira fase do MCU, figuras notáveis como Robert Downey Jr. (59) como Homem de Ferro e Chris Evans (43) como Capitão América penduraram suas uniformes.

Agora, a quarta fase e o atual quinto ato do Universo Cinematográfico Marvel oferecem uma excelente plataforma para apresentar figuras heroicas cativantes. Alguns desses novatos, como Kathryn Hahn (51) como Agatha Harkness de "WandaVision" ou Florence Pugh (28) como Yelena Belova e o ator de "Stranger Things" David Harbour (49) como Guardião Vermelho em "Viúva Negra", já garantiram papéis futuros na Marvel: Harkness estrelará a série derivada "Agatha All Along" no Disney+, prevista para estreia em 19 de setembro.

O Guardião Vermelho e Yelena Belova aparecerão em "Thunderbolts", filme da equipe anti-heroica da Marvel, marcado para os cinemas alemães em abril de 2025. No entanto, para os dez próximos personagens da Marvel introduzidos desde a quarta fase, seus futuros nas telas ou streaming permanecem incertos.

Clea, interpretada por Charlize Theron

A atriz famosa Charlize Theron (49) entrou no universo Marvel como a poderosa feiticeira Clea. No clímax de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", ela surge e pede ajuda a Strange (Benedict Cumberbatch, 48). Juntos, eles viajam para o reino de Clea através de um portal. Os eventos seguintes permanecem incertos.

Fãs da Marvel poderiam potencialmente reencontrar esse personagem intrigante em qualquer um dos dois próximos filmes da "Vingadores", "Doomsday" ou "Secret Wars". Nas histórias em quadrinhos da Marvel, Clea é casada com o Doutor Estranho.

Dane Whitman, interpretado pelo astro de "Game of Thrones" Kit Harington

No filme divisivo do MCU "Eternals" de 2021, o ator de "Game of Thrones" Kit Harington (37) fez sua estreia no MCU. Ele interpreta Dane Whitman, também conhecido como Cavaleiro Negro, e empunha a poderosa espada Ebony Blade.

No final de "Eternals", uma conexão foi formada entre Whitman e Blade (Mahershala Ali, 50). No entanto, o futuro do novo filme solo de "Blade" é incerto - e se Harington reaparecerá como Whitman neste projeto ainda não foi confirmado.

G'iah, interpretada pela estrela de "Game of Thrones" Emilia Clarke

Harington não é o único astro de "GoT" a entrar no universo Marvel; Emilia Clarke (37), que interpretou Daenerys Targaryen na série da HBO, fez sua estreia no MCU em "Invasão Secreta".

No final da série, que também foi criticada pelos fãs e pela crítica, seu personagem G'iah se tornou uma das figuras mais poderosas do universo Marvel. No entanto, nenhum novo projeto envolvendo ela foi anunciado ainda, e seu futuro no MCU permanece incerto.

Eros/Starfox, interpretado pelo astro da música Harry Styles

O músico Harry Styles (30) faz parte do MCU, aparecendo na cena pós-créditos de "Eternals" como o Eterno chamado Starfox. O chefe da Marvel Kevin Feige (51) afirmou há cerca de dois anos que Starfox, também conhecido como Eros, embarcará em novas "aventuras cósmicas".

No entanto, desde então, não houve mais anúncios oficiais da Marvel Studios. A carreira de atuação de Harry Styles não parece estar progredindo após sua recepção em "Don't Worry Darling" e "My Policeman". No momento, não há projetos de filme ou série em desenvolvimento para o músico.

Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld (27) estrelou como o personagem amplamente admirado Kate Bishop em "Hawkeye". Ela é esperada para suceder Jeremy Renner (53) como Gavião Arqueiro no MCU e é recrutada por Ms. Marvel (Iman Vellani, 22) para a equipe dos Jovens Vingadores nas últimas cenas do fracasso da Marvel "The Marvels".

No entanto, um filme centrado nos jovens heróis Vingadores ainda não foi anunciado pela Marvel. Os fãs podem ver Bishop e sua equipe dos Jovens Vingadores nos próximos dois filmes da "Vingadores".

Os Eternos

O grupo de heróis único do filme cinematográfico da Marvel "Os Eternos", lançado em 2021, ainda não garantiu futuras aparições no MCU. Antes de seu lançamento, o filme da vencedora do Oscar Chloe Zhao (42) não atingiu as expectativas para um blockbuster da Marvel, com uma arrecadação mundial de pouco mais de 400 milhões de dólares.

Atualmente, "não há planos imediatos para 'Os Eternos 2'", de acordo com o chefe da Marvel Kevin Feige, que revelou essa informação há algumas semanas.

América Chavez, interpretada por Xochitl Gomez

A jovem figura da Marvel América Chavez (Xochitl Gomez, 18) possui o poder de atravessar o multiverso. Ela foi um dos principais personagens em "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Não há confirmadas aparições futuras no MCU para esse personagem cativante da Marvel ainda, mas América Chavez também poderia se juntar aos Jovens Vingadores e ajudar com suas habilidades em "Vingadores: Doomsday" e "Vingadores: Guerras Secretas".

Introduzida aos fãs da Marvel em "Thor: Amor e Trovão", a encantadora figura do MCU Love foi trazida à vida. Originalmente tomada sob as asas do divino assassino Gorr, interpretado por Christian Bale aos 50 anos, ela acabou na companhia do poderoso Thor, interpretado pelo 41-year-old Chris Hemsworth.

Representando o amor na tela foi India Rose Hemsworth, filha de Chris Hemsworth, aos 12 anos de idade. A possibilidade de ela aparecer novamente no MCU depende se um quinto filme "Thor" será feito, o que ainda não foi confirmado. O diretor anterior de "Thor", Taika Waititi, de 49 anos, compartilhou que não estará à frente do sequência.

O Universo Cinematográfico Marvel também apresentou o personagem Hércules, interpretado por Brett Goldstein de "Ted Lasso".

Hércules, filho de Zeus, se tornou um rosto familiar em "Thor: Love and Thunder", trazido à vida por Brett Goldstein aos 44 anos. O futuro das aparições de Hércules no MCU depende da possibilidade de um quinto filme "Thor".

