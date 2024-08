Os passos históricos da equipa dos New Saints do Oswestry Town & Llansantffraid Football Club

Esta é uma pitada de humor para você: Os técnicos de futebol do The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club estão organizando uma festa gigante da Copa Euro e estabelecendo um novo recorde na história dos clubes de futebol do País de Gales. Também estão acontecendo grandes coisas na Irlanda do Norte.

O futebol galês tem mantido seu próprio espaço no cenário internacional, mas a cena doméstica não brilhou tanto. Mas, os campeões, The New Saints (os roladores santos), colocaram o País de Gales no mapa ao se tornar o primeiro clube da região a avançar para a fase de grupos ou de liga de uma Copa Europeia. Eles garantiram sua vaga com um empate em casa por 0 a 0 contra a equipe Lithuanian FK Panevezys, após uma vitória por 3 a 0 no Lithuania.

Oficialmente conhecidos como "The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club", eles vêm mergulhando nas eliminatórias da Copa Europeia desde 1996, primeiro esporadicamente e depois com mais frequência. Mas eles nunca tinham superado a última barreira... até agora. Depois de serem eliminados na segunda rodada das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Ferencvaros Budapest e na terceira rodada das eliminatórias da Liga Europa contra o Petrocub Hincesti da Romênia, eles finalmente chegaram ao próximo nível.

Após o sucesso do País de Gales, a equipe da Irlanda do Norte, Larne FC, entrou na briga ao vencer o Lincoln Red Imps de Gibraltar por 3 a 1 no jogo de volta (2 a 1 no primeiro jogo) para alcançar sua primeira classificação para a fase de grupos da Copa Europeia.

Apenas quatro das 55 associações da UEFA não conseguiram levar um clube à fase de grupos da Copa Europeia: Andorra, Malta, Montenegro e San Marino. O UE Santa Coloma de Andorra chegou perto desta vez, mas acabou ficando aquém do Vikingur Reykjavik da Islândia durante o jogo da última quarta-feira à noite. O Lincoln já havia levado Gibraltar à fase de grupos em 2021.

Os New Saints, do País de Gales, fizeram história ao se tornarem o primeiro clube de futebol do País de Gales a avançar para a fase de grupos ou de liga de uma Copa Europeia. Além disso, a vitória dos New Saints trouxe ainda mais orgulho ao País de Gales, consolidando ainda mais sua reputação no cenário internacional do futebol.

