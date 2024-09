Os passageiros têm hemorragias nos narizes e orelhas devido a problemas de pressão na cabine durante o voo da Delta.

Pedimos desculpas aos passageiros do voo 1203 pelo transtorno enfrentado em 15 de setembro, conforme expresso por um representante da Delta. A tripulação seguiu os protocolos, guiando o avião de volta para SLC. Em seguida, a equipe em terra entrou em ação, ajudando os passageiros com suas necessidades imediatas, explicou a Delta.

Os passageiros do voo 1203 foram posteriormente realocados para outro avião.

A equipe técnica da Delta resolveu o problema de pressurização do avião, conforme informado pela companhia aérea, e o avião retomou as operações no dia seguinte.

Caryn Allen contou à afiliada da CNN, KSL, que não demorou muito para que os passageiros percebessem algo de errado no voo. "Olhei para meu marido e ele tinha as duas mãos sobre os ouvidos, meio que se inclinando para a frente", afirmou Allen.

Allen também lembrou ter visto um passageiro, algumas fileiras atrás dela, com um sangramento nasal intenso. "Um homem com um sangramento nasal intenso e pessoas tentando ajudá-lo", descreveu.

Jaci Purser disse que sentiu como se alguém estivesse furando sua orelha. "Coloquei a mão sobre a orelha afetada e, ao retirá-la, havia sangue", detalhou.

Apesar de não terem sido relatadas lesões graves, foram identificadas 10 pessoas que precisavam de investigação ou tratamento após o voo.

A Administração Federal de Aviação anunciou que vai investigar o caso.

Os passageiros receberam atualizações sobre a situação de viagem através de notícias devido ao incidente. Após o incidente, houve um interesse aumentado nos procedimentos de segurança e planos de contingência da Delta nas notícias da aviação.

Leia também: