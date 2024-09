Os partidos políticos nos EUA historicamente identificados com cores distintas: os republicanos associados com vermelho e os democratas com azul.

Atrás de uma mesa de votação dedicada no estúdio da CNN em Atlanta, a tecnologia não era exatamente encantadora (em certo ponto, um produtor foi visto ajustando o mapa manualmente atrás dos apresentadores, de costas para a câmera). No entanto, à medida que os resultados chegavam, os estados não declarados começaram a mudar de cor, um por um, até a vitória substancial do candidato republicano à presidência Ronald Reagan sobre o incumbente Jimmy Carter transformar a cor predominantemente laranja do mapa... em um mar de... azul.

Na NBC naquela noite em particular, o apresentador David Brinkley fez uma piada sobre a parte ocidental do mapa dominado pelos republicanos da rede ficar tão azul que parecia que uma piscina do quintal suburbano estava se expandindo. Enquanto isso, Walter Cronkite informou aos telespectadores da CBS que "os Estados Unidos parecem estar estritamente vermelhos, brancos e azuis... mas predominantemente azuis, esta noite."

Hoje, a percepção de que os republicanos estão associados ao vermelho e os democratas ao azul pode parecer um elemento incorporado à política dos EUA, com frases como "estados azuis" e "estados vermelhos" ecoando por toda parte. Mas essa associação só foi realmente solidificada na consciência pública após a eleição presidencial dos EUA de 2000 entre George W. Bush e Al Gore.

Antes do início do milênio, a situação era outra. A gama de cores variava dependendo de onde se obtinha as notícias, e alguns veículos mudavam sua codificação de cores entre as eleições.

Naquela noite em 1980, por exemplo, a ABC era a exceção, exibindo os republicanos como vermelhos enquanto usava amarelo para o partido quatro anos antes. Durante a cobertura da eleição de 1984 da ABC, Brinkley, agora relatando para a ABC, ofereceu uma explicação improvisada para essa mudança: "Vermelho, R, Reagan - é por isso que escolhemos vermelho."

Contexto colorido

Os laços do Partido Republicano com a cor azul remontam a muito tempo atrás. É uma associação que pode ser traçada até a Guerra Civil Americana, quando o Exército da União de Abraham Lincoln era frequentemente reconhecido por suas fardas azuis escuras, em oposição ao cinza geralmente associado ao Exército Confederado.

A tonalidade também foi deliberadamente utilizada pelo Partido Republicano no século 20. Desde os anos 70, à medida que o branding das campanhas se tornou mais sofisticado, a maioria dos logotipos republicanos tendia para o azul. Durante um evento do quartel-general republicano em Washington DC em 1984, um enorme mapa da parede dos fundos foi revelado, onde os organizadores removeram as capas verdes de cada estado para revelar tecido azul brilhante para os 49 estados anunciando apoio a Reagan.

Historicamente associado à riqueza e à conservadorismo, o azul foi historicamente uma das cores mais caras de produzir. Em contrapartida, o vermelho tem sido associado à radicalidade.

O vermelho aparece em bandeiras, logotipos e insígnias de organizações políticas de esquerda, desde radicais comunistas (como "China Vermelha") até partidos social-democratas europeus, Canadá e Austrália. Os mapas eleitorais mais antigos, como o Atlas Estatístico dos Estados Unidos de 1883 da Scribner, seguiam um esquema vermelho para democratas e azul para republicanos que teria sido familiar aos observadores políticos fora dos EUA.

No entanto, nenhum dos partidos tinha uma cor oficial. E até os anos 70, as notícias eleitorais eram transmitidas em preto e branco, enquanto os jornais usavam predominantemente impressão monocromática, o que tornava o contraste uma preocupação maior do que a cor.

Unificação da rede

A introdução da televisão em cores tornou natural que as bandeiras dos EUA nas noites das eleições se tornassem as cores principais adotadas pelas redes. E quando, em 1976, a NBC revelou um mapa eleitoral iluminado por milhares de lâmpadas, pareceu lógico aderir às convenções globais - especialmente aquelas da Grã-Bretanha.

"Sem pensar duas vezes, dissemos azul para conservadores, já que essa é a cor do sistema parlamentar em Londres, vermelho para o partido mais liberal", compartilhou Roy Wetzel, então gerente geral da unidade eleitoral da NBC, com a Revista Smithsonian em 2012. "E foi isso. Simplesmente aconteceu."

Então, por que as redes mudaram?

A razão permanece incerta. A partir de 1984, a CBS e a ABC se juntaram à NBC ao associar republicanos ao vermelho e democratas ao azul. A CNN adotou a mudança na eleição presidencial de 1992, enquanto a NBC fez o mesmo em 1996, até mesmo atribuindo uma tonalidade mais rosada ao candidato republicano daquele ano, Bob Dole.

Não parece haver evidências de que as redes principais colaboraram ativamente ou foram influenciadas umas pelas outras para se alinhar com a lógica arbitrária da ABC de R para Reagan. Elas simplesmente pareceram imitar umas às outras até que todas se conformaram ao padrão azul para democratas e vermelho para republicanos. No início dos anos 90, o noticiário noturno da ABC se tornou o mais assistido das redes principais.

Os funcionários da CNN contaram sobre a alinhamento com outros meios de comunicação para evitar confundir o público, enquanto o ex-vice-presidente executivo da NBC News, William Wheatley, mencionou que sua rede também havia escolhido imitar suas concorrentes para "evitar mal-entendidos entre os telespectadores".

É possível que os democratas tivessem preocupações sobre serem associados a uma cor que carregava conotações negativas, maccarthistas (especialmente durante os anos da Guerra Fria), mas não há prova definitiva de que as redes vissem essa conexão como injusta ou que o partido tenha pedido que ela fosse modificada.

No ano 2000, ocorreu um grande desfecho. A importância dos mapas coloridos tornou-se evidente na compreensão do resultado da eleição. A disputa entre Bush e Gore foi uma das corridas mais disputadas e intensas da história americana. Com recapitulações, processos judiciais e uma decisão da Suprema Corte sobre o resultado decisivo da Flórida (confirmando Bush com os 25 votos do Colégio Eleitoral do estado, garantindo sua vitória), a eleição arrastou-se por mais de um mês. Esses mapas ofereceram aos meios de comunicação um método conveniente e eficaz de ilustrar a progressão da eleição, tanto no nível nacional quanto no estadual, especialmente na Flórida, onde diferentes condados estavam em jogo.

Pesquisa realizada pelo The Washington Post em vários jornais, revistas e transcrições de notícias da TV desde 1980 revelou que o termo "estado vermelho" foi criado em um segmento do 'Today Show' da NBC uma semana antes das urnas abrirem em 2000. No entanto, foi após a eleição que esses termos, bem como "estado azul", se tornaram comuns e entraram no vocabulário cotidiano.

Dois veículos influentes - The New York Times e USA Today - usaram o vermelho como representação de Bush. Um editor gráfico do primeiro confessou à Smithsonian que essa associação era mais natural, já que ambas as palavras começavam com a letra 'r'. O editor gráfico responsável pelo mapa do USA Today afirmou que seguiu a tendência, já que todos os outros já estavam fazendo o mesmo. Se a situação tivesse sido invertida, o centro republicano do mapa teria ficado excessivamente escuro.

Essa decisão teve um impacto significativo, segundo Keating Holland, diretor de pesquisas e análise de eleições da CNN de 1993 a 2014. Ele destacou que a mudança para estados vermelhos e azuis foi catalisada pelo mapa nacional publicado pelo USA Today no dia seguinte às eleições de 2000.

A partir daí, essas associações de cores se tornaram uma forma concisa de resumir as ideologias políticas. Classificar um estado, condado ou eleitor individual como "vermelho" ou "azul" se tornou uma ferramenta útil para enquadrar discussões políticas, refletindo o sistema bipartidário e o sistema de votação primeiro a passar dos Estados Unidos, que classificava os estados como democratas ou republicanos, independentemente de quão perto estava a votação. O roxo, uma mistura de azul e vermelho, acabou simbolizando a bipartidarismo ou estados indecisos.

No entanto, nem todos adotaram essa mudança. O Atlas de Eleições Presidenciais dos EUA de Dave Leip, uma das fontes mais antigas de dados eleitorais on-line, ainda exibia seus mapas da maneira oposta. Leip, que criou o atlas como estudante do MIT após a eleição de 1992, descreveu sua racionalidade como arbitrária, até brincando que era sua preferência pela tonalidade azul dos elefantes e vermelha dos burros. Ele também admitiu que sua exposição anterior aos mapas pode ter influenciado sua decisão.

É relevante?

As cores podem afetar nossas percepções e comportamentos. Estudos demonstraram os efeitos calmantes do azul, fazendo com que as pessoas gastem mais dinheiro em lojas com interiores azuis ou sugerindo que as luzes azuis das ruas poderiam reduzir o crime e os suicídios. A cor também está associada à confiabilidade, dependabilidade e estabilidade.

Pesquisadores da área de psicologia sugeriram que times esportivos de vermelho podem ser mais agressivos e vitoriosos do que aqueles vestidos com outras cores. No entanto, esses achados foram frequentemente criticados - inclusive por uma meta-análise recente na International Journal of Sport and Exercise Psychology, que concluiu que "pesquisa empírica cuidadosamente controlada sobre a cor no contexto do esporte é escassa".

A pesquisa explorando as correlações entre a cor e as atitudes políticas ou o comportamento do voto é ainda mais escassa. No entanto, houve debates acadêmicos sobre o papel da linguagem em promover a polarização, já que divide os eleitores em campos opostos bem definidos.

Em um dos poucos estudos sobre o uso de "estado vermelho" e "estado azul", Benjamin Gross, professor de sociologia e criminologia na Universidade de St. Bonaventure, em Nova York, analisou o uso desses termos pelos jornais entre 2003 e 2007. O artigo de Gross sugeriu que os leitores poderiam desenvolver estereótipos negativos de seus concidadãos com base no comportamento e nas crenças estereotipadas associados aos "estados vermelhos" ou "estados azuis".

Enquanto discutia a CNN antes das eleições de 2024, mais de uma década após sua pesquisa ter sido publicada, Gross observou que esses termos refletiam a falta de compreensão mútua e nuances políticas em uma América cada vez mais dividida. Ele acrescentou que, até então, as postagens nas redes sociais haviam exacerbado ainda mais essa situação, afirmando: "Se eu analisasse o uso de 'estado vermelho' e 'estado azul' nas hashtags do Twitter, eu estremeceria com o que poderia encontrar lá... Acho que 'estado vermelho, estado azul' caiu em um espaço profundamente negativo onde os políticos e jornalistas discutem mais como um fato sociológico".

De acordo com Gross, esses termos podem não capturar a miríade de opiniões que coexistem nos estados, bairros e até mesmo em indivíduos. Afinal, os problemas não são negros ou brancos, e os eleitores não são inteiramente vermelhos ou azuis.

"Missouri pode parecer um reduto conservador durante as eleições, mas áreas como Kansas City e St. Louis estão mostrando uma inclinação liberal significativa. Isso significa que, embora possa parecer que os conservadores levam a vitória presidencial, há um número considerável de eleitores liberais nessa região. O conceito de 'estados vermelhos' e 'estados azuis' é frequentemente simplificado, já que sempre haverá perspectivas variadas em qualquer local específico. Há uma multiplicidade de indivíduos com inclinações liberais mesmo em regiões que são tipicamente consideradas conservadoras".

