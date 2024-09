- Os países adotam voluntariamente sistemas transparentes de imposto sobre a propriedade em certas regiões.

Iniciando o novo ano, várias cidades e municípios estão planejando implementar um novo imposto sobre a propriedade. No entanto, muitos proprietários ainda estão no escuro sobre o custo exato, já que a taxa crucial, uma porcentagem adicionada no final do cálculo, ainda não foi anunciada em muitos lugares. A maioria das cidades planeja revelar suas taxas apenas no outono.

De acordo com a Associação Alemã de Cidades e Municípios, esse atraso se deve à falta de avaliações de propriedade necessárias. No entanto, uma pesquisa realizada pela Capital entre os 16 ministérios federais de finanças indica que as repartições tributárias já enviaram notificações revelando o novo valor do imposto sobre a propriedade. A União Alemã de Tributos (DSTG) apoia isso, afirmando que 93 a 95 por cento dos proprietários de imóveis já submeteram suas declarações fiscais, e aproximadamente 90 por cento foram avaliados.

Apesar disso, as repartições tributárias estão sendo inundadas com objeções. Após o chamado do Federação das Associações de Contribuintes (BdSt) para resistência, a taxa de objeção está excepcionalmente alta em 20 por cento. Isso também é confirmado pelas estatísticas do Ministério Federal das Finanças, que mostram que quase 10 milhões de novas objeções foram recebidas em 2023, um aumento de mais de 233 por cento em comparação com o ano anterior.

Um imposto sobre a propriedade neutro em receita para quem?

Com os municípios ainda não tendo revelado suas taxas, muitos proprietários de casas e apartamentos estão inseguros. A nova avaliação levou a valores de imposto sobre a propriedade que são significativamente mais altos do que os valores uniformes anteriores para a maioria dos imóveis. Devido à base de cálculo mais alta, a carga tributária provavelmente aumentará para muitos, mesmo que os municípios mantenham suas taxas inalteradas.

Vários estados federais agora buscam informar seus cidadãos sobre a faixa dentro da qual as taxas dos municípios deveriam cair para implementar a "reforma neutra em receita". O governo havia prometido isso quando o Tribunal Constitucional Federal chamou por uma reforma do imposto sobre a propriedade em 2018. Os municípios deveriam definir suas taxas para que sua receita de imposto sobre a propriedade após a reforma seja semelhante à anterior. No entanto, isso não significa que cada proprietário de imóvel pagará o mesmo imposto sobre a propriedade em 2025 do que antes. Alguns podem enfrentar encargos aumentados ou até diminuídos.

Registro de transparência em sete estados

Enquanto Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália e Hesse já publicaram taxas adequadas em seus sites, Baden-Württemberg, Renânia-Palatinado e Schleswig-Holstein planejam estabelecer seus registros de transparência em setembro ou outubro. Brandenburg planeja seguir em novembro. Esses registros são destinados a servir como guias para as pessoas-chave nas prefeituras e conselhos sobre como manter o imposto sobre a propriedade em um nível estável no geral.

No entanto, os estados só podem fazer recomendações para as taxas, e as cidades e municípios decidem finalmente quanto sua taxa deve ser para financiar escolas, jardins de infância e manutenção de estradas com a receita do imposto.

Baixa Saxônia e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental tomaram uma posição intermediária. Lá, os municípios são obrigados a publicar a taxa de imposto neutra em receita. Se um município quiser se desviar disso, também deve anunciá-lo. "Isso garante a máxima transparência", diz o Ministério das Finanças de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

Intervenção na autonomia da taxa tributária

Enquanto isso, alguns estados federais não têm planos para um registro de transparência. De acordo com o Ministério das Finanças de Saxônia-Anhalt, se o imposto sobre a propriedade for estruturado de forma neutra em receita depende em grande medida do comportamento responsável dos municípios dentro de sua autonomia de taxa tributária. O governo do estado também considera um registro pouco confiável, já que os proprietários de imóveis estão mais preocupados com os impactos específicos da reforma em suas próprias propriedades do que com a neutralidade em receita.

O Ministério das Finanças na Turíngia não quer um registro de transparência porque isso restringiria a autonomia da taxa tributária dos municípios e causaria uma alta carga administrativa: "O modelo de taxa tributária apenas muito aproximadamente calculável do estado limita o poder de decisão dos prefeitos e conselhos municipais."

Está um pouco mais claro nos estados-cidades. Em Hamburgo, as negociações ainda estão em andamento sobre qual taxa tributária será aplicada aos proprietários de imóveis e propriedades de Hamburgo. Em Bremen, já foi alcançado um acordo sobre uma taxa de 755 por cento. A cidade de Bremerhaven, que também pertence a Bremen, define sua própria taxa tributária, mas prometeu neutralidade em receita, de acordo com as informações do Senado.

Berlim foi o primeiro estado federal a definir uma taxa de imposto sobre a propriedade para 2025 em fevereiro. Para propriedades construídas e construíveis, ela foi quase reduzida pela metade da atual 810 por cento para 470 por cento. A redução é necessária porque as propriedades no leste foram anteriormente subavaliadas devido à divisão da cidade, e o encargo tributário para os proprietários em Berlim Leste estava prestes a aumentar significativamente a partir de 2025.

Nesse contexto, é importante notar que a decisão de revelar taxas de imposto sobre a propriedade cai sob a jurisdição de cada município. Portanto, os proprietários de imóveis em muitas áreas estão ansiosamente aguardando informações de sua [Município] sobre as taxas tributárias específicas.

Além disso, para manter a transparência e cumprir a promessa de uma reforma do imposto sobre a propriedade neutra em receita, alguns estados estão encorajando os municípios a publicar suas taxas de maneira transparente, permitindo que os cidadãos entendam como seus impostos serão afetados.

