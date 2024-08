- Os organismos administrativos locais e regionais deverão ser responsáveis pelo financiamento de iniciativas de bem-estar animal.

Na Turíngia, os Verdes propõem uma nova estratégia de financiamento para o bem-estar animal. Isso envolve um contrato entre o estado e os municípios, como anunciou o Ministro do Meio Ambiente e candidato principal do partido, Bernhard Stengele, em Erfurt. Em essência, pretendemos estabelecer um Pacto de Bem-Estar Animal com os municípios, onde eles concordam em financiar adequadamente os grupos locais de bem-estar animal. Em troca, o estado garante uma assistência financeira vinculante.

Voluntários em abundância para o bem-estar animal

Há uma necessidade urgente de financiamento adicional para cobrir despesas contínuas como salários, ração e cuidados veterinários. Apoiado pelo seu partido, Stengele apoia o apelo da associação estadual de bem-estar animal para a obrigatoriedade estadual de castração/esterilização de gatos vagabundos.

Normalmente, as organizações de bem-estar animal funcionam em bases voluntárias, com algumas também gerenciando abrigos para animais. Eles realizam operações de castração/esterilização em gatos vagabundos para controlar o sofrimento animal causado pela desnutrição e doenças devido ao aumento da população de gatos. Eles também cuidam de animais encontrados e contribuem para operações de resgate de animais. No entanto, como Stengele explicou, muitos defensores do bem-estar animal estão chegando ao limite. Os custos estão aumentando, a carga de trabalho está aumentando, disse ele. Anteriormente, o estado oferecia subsídios anuais para custos de construção em abrigos para animais, mas isso não é suficiente.

A obrigatoriedade estadual de castração/esterilização de gatos vagabundos, proposta por Stengele, visa melhorar o bem-estar animal. A assistência financeira garantida pelo estado sob o Pacto de Bem-Estar Animal será crucial para que as organizações de bem-estar animal continuem suas operações efetivamente.

Leia também: