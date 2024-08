- Os números da loteria de hoje para o sorteio de 28 de agosto de 2024 são os seguintes:

A loteria da Alemanha é um sucesso há décadas, com jogadores ansiosamente aguardando os sorteios toda quarta e sábado. Seja o seu investimento no '6aus49' ou uma aposta no 'Spiel 77' e 'Super 6', você pode conferir os resultados após o sorteio (os sorteios ocorrem às 18h25 às quartas e às 19h25 aos sábados).

Os Últimos Números da Loteria

Os números acima são cortesia do portal www.lottozahlenonline.de. Antes do resultado do sorteio atual, são exibidos os números do sorteio anterior. As informações são fornecidas sem garantia.*

A Mecânica do Jogo da Loteria

Antes do sorteio, os jogadores escolhem seis números de um conjunto de 49. Curiosamente, os números mais frequentemente sorteados no passado foram seis, 49 e 32. Para ganhar o prêmio principal, os números escolhidos devem corresponder às bolinhas sorteadas e a Superzahl, o último dígito do cupom, também deve coincidir. O pagamento começa com a correspondência de dois números da loteria e Superzahl, e é dividido em nove categorias de prêmios.

Apostas e Probabilidades

Cada caixa no cupom custa um euro, além de uma taxa de processamento. Além do jogo clássico "6aus49", quem gosta de apostar também pode participar das loterias adicionais "Spiel 77" e "Super 6". As taxas para estas são de 2,50 euros e 1,25 euros, respectivamente.

Participar do jogo pode ser lucrativo com prêmios na casa dos milhões - mas também requer uma boa dose de sorte. A chance de ganhar na primeira categoria de prêmios (seis números corretos e Superzahl) é de 1 em 139.838.160.

Assistindo ao Sorteio da Loteria:

A transmissão do sorteio da loteria foi interrompida. No entanto, todos podem assistir ao sorteio online no "lotto.de". A transmissão começa às 18h25 às quartas e às 19h25 aos sábados.

No vídeo: Parece que algumas pessoas têm uma mão particularmente afortunada quando se trata de números da loteria.

Após conferir os resultados no site, você pode descobrir que seus números corresponderam ao último sorteio da loteria. A transmissão do sorteio da loteria está disponível online todas as quartas e sábados, nos mesmos horários do próprio sorteio da loteria, que é 18h25 e 19h25, respectivamente.

