Os novos comboios mais interessantes que chegarão em 2024

Então, o que está a causar este renascimento do caminho de ferro?

A nossa população global, cada vez mais urbanizada, exige uma boa mobilidade - dentro das cidades e entre elas. Muitos de nós procuram também uma alternativa rápida, fiável e sustentável à miséria das auto-estradas congestionadas ou das viagens aéreas de curta distância. Países de todo o mundo estão a investir milhares de milhões de dólares em novas infra-estruturas que nos manterão em movimento na segunda metade do século XXI.

Mas os comboios são mais do que apenas a deslocação diária. Para muitos viajantes, as melhores viagens de comboio são um destino por direito próprio, uma experiência inesquecível que pode ir desde uma carruagem com um panorama de 360 graus dos Alpes suíços até um "hotel sobre carris" de luxo, como o icónico Venice Simplon-Orient-Express.

Aqui estão alguns dos melhores comboios novos que poderá apanhar em 2024.

Paris a Berlim de noite - ou de dia

As ligações entre duas das capitais mais visitadas da Europa têm sido tradicionalmente muito fracas, não havendo comboios directos desde a década de 1990. No entanto, esta situação acaba de mudar com a introdução de um comboio noturno direto operado pela ÖBB (Caminhos de Ferro Federais Austríacos).

Inicialmente com uma frequência de três vezes por semana, via Estrasburgo e Frankfurt, a ligação "Nightjet" passará a ser nocturna no outono de 2024, proporcionando um serviço direto de alta qualidade para viajantes em negócios e turistas.

Tal como noutras rotas recentes da Nightjet, prevê-se que a procura seja elevada. Lugares a partir de apenas 33 dólares e cabinas-cama a partir de 105 dólares por pessoa.

Paris-Berlim também parece prestes a ganhar uma ligação diurna, uma vez que a SNCF (empresa ferroviária estatal francesa) está a trabalhar com a sua congénere alemã para introduzir um comboio de alta velocidade TGV direto em 2024, que demorará cerca de sete horas a completar a viagem. Aguardam-se notícias sobre este assunto no final do ano.

O novo comboio de luxo de Itália

Um ano mais tarde do que o previsto, o novo e glorioso comboio de luxo italiano "Orient Express - La Dolce Vita" receberá os seus primeiros passageiros em 2024.

Criado pelo grupo hoteleiro francês Accor, o comboio destina-se a viajantes preocupados com o design, renunciando ao estilo tradicional da Belle Epoque do Venice Simplon-Orient-Express para dar lugar a interiores que celebram a decoração, a arte e a arquitetura italianas da década de 1960, além de um aspeto exterior inspirado em barcos a motor de luxo como o lendário Riva Aquarama.

O navio atravessará a Itália de norte a sul em seis itinerários regulares, mostrando os inúmeros tesouros históricos do país, desde os Alpes italianos, Veneza e Roma até Matera e Palermo no sul. As viagens para a Sicília incluirão um salto memorável através do Estreito de Messina no último ferry ferroviário de passageiros da Europa.

O hiper-luxuoso comboio de 11 carruagens terá um elegante "Bar Car" com música ao vivo e jogos, 12 cabines de luxo revestidas a madeira e 18 suites principais com camas de casal, um sofá, poltronas e casa de banho privativa.

Os viajantes desfrutarão de um serviço de cinco estrelas a bordo, saboreando a gastronomia italiana, produtos regionais e sazonais e os melhores vinhos.

Com a abertura de seis itinerários de uma ou duas noites a partir de Roma, a partir de cerca de 2.000 dólares por pessoa, serão acrescentadas posteriormente rotas internacionais para Paris, Istambul e Split, na costa adriática da Croácia. Promete ser uma experiência maravilhosa para as 62 pessoas sortudas que garantirem um lugar em cada viagem.

Bruxelas a Praga em comboio-cama

Com a procura de comboios noturnos na Europa já a ultrapassar a oferta, várias empresas ambiciosas revelaram planos para introduzir novas rotas interessantes.

A cooperativa belgo-holandesa European Sleeper entrou nos carris em 2023 e estenderá o seu comboio Bruxelas-Berlim a Dresden e Praga em maio de 2024, proporcionando uma ligação direta muito necessária entre cidades da Europa Ocidental e Central.

Ligando quatro dos pontos turísticos mais importantes do continente, os lugares e as camas já estão a ser muito procurados, especialmente durante os meses de pico do verão para os viajantes com mochila às costas. As carruagens renovadas dispõem de compartimentos-cama, camas couchette e assentos reclináveis destinados a viajantes com diferentes orçamentos, juntamente com características modernas como pontos de carregamento e WiFi.

O hub de Bruxelas da European Sleeper também abre oportunidades para os viajantes britânicos e franceses chegarem mais facilmente às cidades da Europa Central através de ligações fáceis com os comboios internacionais Eurostar na capital belga.

Alta velocidade para Pompeia

Mais de quatro milhões de pessoas por anovisitam a cidade romana de Pompeia, no sul de Itália, que ficou famosa por ter sido destruída por uma erupção vulcânica em 79 d.C. Para quem utiliza os transportes públicos, a viagem nem sempre tem sido fácil, sendo necessário mudar, em Nápoles, dos comboios da rede nacional para o frágil e obsoleto transporte local, os famosos comboios Circumvesuviana.

Mas isso vai mudar em 2024, com uma ligação semanal direta de alta velocidade a partir de Roma, que demorará apenas duas horas. A empresa ferroviária nacional Trenitalia expandiu a ligação após um ensaio em 2023, utilizando os seus soberbos comboios de alta velocidade Frecciarossa (Flecha Vermelha).

Em vez de funcionar um dia por mês, como aconteceu em 2023, a rota passará a funcionar uma vez por semana, o que é mais viável. Partindo de Roma pouco antes das 9 da manhã, a viagem permite aos visitantes oito horas para explorar Pompeia e ainda estar de volta a Roma às 9 da noite para um jantar tardio.

Para poupar tempo, os bilhetes de entrada e as informações estão disponíveis no comboio e os autocarros de transporte dedicados transportam os passageiros da estação para as ruínas.

As más notícias? Só funciona aos domingos e em alguns feriados públicos.

Madrid a Paris em estilo (rápido)

Apesar dos milhares de milhões de dólares investidos em novas ligações de alta velocidade sob os Pirenéus, os serviços ferroviários transfronteiriços entre Espanha e França são atualmente desanimadores, com apenas um par de comboios por dia.

A situação deverá melhorar em 2024, quando as companhias ferroviárias espanholas e italianas intensificarem a concorrência com os TGV franceses, que atualmente operam nesta rota. O operador ferroviário nacional espanhol Renfe introduziu novas rotas de Madrid e Barcelona para Lyon/Marselha em 2023, e a Trenitalia anunciou planos para uma ligação Paris-Barcelona-Madrid em 2024, utilizando os seus comboios Frecciarossa de 249 mph.

A Trenitalia já opera com êxito em França e em Espanha e a nova rota Paris-Barcelona proporcionaria maiores oportunidades de viagens de alta velocidade em ligação com a sua operação separada Iryo, que compete com a Renfe em várias rotas que partem de Madrid.

De acordo com Luigi Ferraris, Diretor Executivo da FS Italiane, o grupo-mãe da Trenitalia, a empresa também está interessada em novas rotas ferroviárias que liguem Espanha e Itália através do sul de França - um corredor muito movimentado, atualmente dominado pelas companhias aéreas devido à falta de comboios rápidos e directos.

A volta ao mundo em 80 dias

Quatro continentes, 13 países e sete comboios de luxo em 80 dias - a derradeira experiência para os apreciadores de viagens de comboio deverá partir no final de 2024.

A empresa especializada em viagens Railbookers elaborou um novo e monumental itinerário que inclui sete dos comboios mais emblemáticos do mundo: o Rocky Mountaineer no Canadá, o Belmond Royal Scotsman, o Venice Simplon-Orient Express, o Golden Eagle Danube Express na Europa Central, o Maharajahs' Express na Índia, o Rovos Rail na África do Sul e o comboio mais luxuoso do sudeste asiático, o recentemente renovado Eastern & Oriental Express (ver abaixo).

"A procura de comboios de luxo continua a crescer e, em resposta, criámos a derradeira viagem da lista de desejos", afirmou Frank Marini, CEO e presidente da Railbookers, num comunicado divulgado aos meios de comunicação social. "Como temos visto uma tendência para combinar itinerários para incluir vários comboios de luxo, criámos este itinerário à medida, juntamente com itinerários mais pequenos e personalizáveis que incluem estes comboios icónicos."

Os viajantes que fizerem a viagem completa de 80 dias, a partir de $119.599 por pessoa, partirão de Vancouver a 28 de agosto, continuando por mais de 20 cidades na Europa, Índia, África do Sul e Malásia até ao seu destino final em Singapura. Hotéis, transferências de bagagem, voos, a maioria das refeições e passeios fora do comboio são tratados por especialistas em viagens, deixando-o livre para relaxar e desfrutar de uma viagem única à volta do mundo.

O regresso do E&O

Uma das maiores viagens de comboio de luxo do mundo regressa aos carris em 2024, após um interregno de quatro anos. O glorioso Eastern & Oriental Express verde e dourado da Belmond voltará a percorrer as paisagens em constante mudança da Malásia, na sua viagem de Singapura a Kuala Lumpur, antes de continuar para norte para visitar Langkawi e Penang.

Durante o hiato, o comboio foi meticulosamente remodelado e reestruturado para manter a sua reputação de luxo de cinco estrelas e cozinha incrível. A icónica varanda de observação ao ar livre na parte de trás do comboio e o seu lendário piano bar continuam a ser uma parte essencial da experiência E&O.

Um trio de viagens "Essência da Malásia" será realizado em fevereiro, novembro e dezembro de 2024, com preços a partir de 3.410 dólares por pessoa. Infelizmente, o E&O ainda não voltará a fazer a sua antiga rota através da fronteira para a capital tailandesa, Banguecoque, embora se espere que tal seja possível nos próximos anos.

A próxima geração do Nightjet

Nos últimos anos, os comboios noturnos Nightjet da Áustria têm sido o catalisador de um renascimento das viagens ferroviárias nocturnas que poucos teriam previsto há uma década. Agora, novas rotas e uma frota de 33 novos comboios personalizados irão expandir e melhorar significativamente a oferta da Nightjet aos viajantes europeus em 2024.

As rotas de Viena e Innsbruck para Hamburgo serão as primeiras a usufruir dos novos comboios com capacidade para 143 mph, mas serão gradualmente alargadas a outras rotas que ligam a capital austríaca a Itália, Suíça, Alemanha e França até 2025.

Cada um dos novos comboios apresenta um design interior de vanguarda, incluindo minicabines em estilo cápsula para viajantes individuais, compartimentos-cama com chuveiros e casas de banho privativas e uma carruagem multifunções com um café-bar, cabines acessíveis, espaços seguros para bicicletas e espaço para bagagens volumosas e equipamento para desportos de inverno.

A sua estreia permitirá aos caminhos-de-ferro austríacos retirar os comboios mais antigos que já não satisfazem as expectativas dos passageiros, mas os comboios permitirão principalmente à ÖBB expandir as operações do Nightjet para servir novas rotas, incluindo Zurique-Barcelona, a partir de dezembro de 2024.

O Matterhorn em estilo VIP

A mais recente experiência de viagem exclusiva de Zermatt combina uma viagem de comboio nostálgica para ver a montanha icónica da Suíça com um banquete de delícias culinárias da região. O comboio "NostalChic" da Gornergrat Railway leva apenas 22 passageiros por semana ao terminal ferroviário ao ar livre mais alto da Europa, a 3.000 metros acima do nível do mar, desfrutando de incríveis vistas panorâmicas sobre o Matterhorn e dezenas de outros picos alpinos.

Começando com bebidas e snacks suíços em Zermatt, a experiência VIP de seis horas inclui paragens para tirar fotografias, um lugar garantido à janela num comboio de roda dentada dos anos 60, maravilhosamente restaurado, para Gornergrat e um guia local. Há também uma refeição gourmet de quatro pratos, com harmonização de vinhos no hotel spa de quatro estrelas Riffelhaus 1853 em Riffelalp, entre Zermatt e Gornergrat. Disponível apenas uma vez por semana, a experiência custa $365 por pessoa.

Em alternativa, uma viagem normal de ida e volta (num comboio regular) de Zermatt para Gornergrat custa 115 dólares por pessoa, com 50% de desconto para os titulares do Swiss Travel Pass.

