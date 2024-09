Os níveis de noz-moscada estão a diminuir mais uma vez, e parece que Dresden pode escapar às repercussões.

Em várias regiões, incluindo o sul e países vizinhos da Alemanha, chuvas intensas estão causando o aumento dos níveis de água em rios alemães. O Neiße em Görlitz atingiu seu nível mais alto até agora, enquanto o nível de água em Dresden está se aproximando da fase de alarme 3, embora não se espere que aumente ainda mais. A Saxônia está testemunhando um aumento nos níveis de água devido às chuvas persistentes na República Checa, Polônia e suas próprias regiões. No entanto, o centro de controle de enchentes da Saxônia espera que a fase de alarme 4 não seja ultrapassada em Dresden ou no Pegel Schöna na fronteira com a República Checa. O nível do Neiße em Görlitz começou a diminuir novamente. Na Baviera, a situação de enchente permanece relativamente tranquila apesar das chuvas contínuas.

No domingo à noite em Dresden, foi declarada uma fase de alerta de inundação 2. Até a tarde de segunda-feira, o nível do Elba havia alcançado 5,67 metros (13h30). De acordo com o centro de controle de enchentes, a fase de alarme 3, com um limite em seis metros, pode ser ultrapassada na terça-feira à noite. Para evitar que a água de inundação entre na cidade velha, paredes móveis de proteção contra enchentes já foram instaladas em alguns locais da cidade.

No Pegel em Saxon Schöna, na fronteira germano-tcheca, o nível de água do Elba ultrapassou o limite para a fase de alarme 3 na segunda-feira de manhã. Em Dresden e Schöna, uma onda de enchente prolongada é prevista a partir de quinta-feira.

A ponte Carolabridge em Dresden, que desabou parcialmente, passou por trabalhos de limpeza provisórios em um dos lados do Elba no sábado à noite. Também foi crucial evitar que a ponte obstruísse a saída da água de inundação. Qualquer trabalho de demolição adicional na seção da ponte desabada só poderá começar após a enchente.

Em Görlitz, o nível máximo do Neiße estava inicialmente na fase 3 na segunda-feira de manhã, mas desde então diminuiu. No domingo à noite, uma mulher de 46 anos infelizmente se aproximou demais da enchente e caiu no Neiße. A água da enchente a carregou por cerca de um quilômetro antes que ela conseguisse segurar em uma barragem e chegar à margem. Uma ambulância foi chamada e a mulher foi levada ao hospital com sintomas de hipotermia.

O serviço de notícias de enchentes na Baviera espera que não haja piora adicional na situação de enchentes na região. A fase de alerta três, a segunda mais alta, pode ser alcançada para o Danúbio em Passau, enquanto as fases um e duas são projetadas para todas as outras áreas. As chuvas devem cessar na Baviera na terça-feira, e embora se espere tempo seco e pouco derretimento de neve, a situação de enchentes deve melhorar ainda mais.

A Agência Federal de Ajuda Técnica está preparada para possíveis enchentes futuras na Alemanha Oriental. "Estamos nos preparando para enviar forças maiores para o Elba e o Oder", disse o chefe do departamento do THW, Fritz-Helge Voss, na ZDF. Ele aconselhou fortemente as pessoas a ficarem longe da água. Em situações de enchente, as pessoas não devem descer para o porão, pois podem não conseguir sair.

"Anett", amplamente conhecida internacionalmente como "Boris", trouxe chuvas devastadoras e enchentes à Polônia, República Checa, Áustria e Romênia, resultando em várias mortes.

