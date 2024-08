- Os não-locais conseguem uma vitória inesperada na competição da Copa da América

Três equipes estão liderando após o primeiro dia da Fase Preliminar da 37ª America's Cup. Time Luna Rossa Prada Pirelli (Itália), Time Ineos Britannia e a equipe francesa Orient Express Racing cada uma garantiu um ponto de vitória no primeiro dos oito dias de competição na chave do torneio.

Ventos suaves em Barcelona revelaram algumas surpresas na primeira fase. Na primeira disputa, o azarão Orient Express da França deu o troco na equipe suíça Alinghi Red Bull Racing com um início poderoso, barco mais rápido e o primeiro ponto de vitória. Na segunda disputa, os favoritos italianos entre os cinco competidores exerceram uma pressão enorme nos defensores neozelandeses durante a fase preliminar.

No entanto, no final, a equipe italiana Luna Rossa foi forçada a ceder aos neozelandeses estrategicamente superiores. Na disputa seguinte, o iate americano Patriot encontrou um problema na calmaria antes do início, permitindo que a Time Ineos Britannia disparasse à frente. Em uma emocionante derradeira investida, os americanos ficaram aquém apesar de sua impressionante velocidade. Na quarta disputa do dia, a equipe francesa cedeu aos confiantes italianos.

A Fase Preliminar voltará a acontecer na sexta-feira com mais quatro das 30 disputas ao todo do sistema de todos contra todos, onde cada equipe enfrenta todas as outras equipes duas vezes. O desafiante mais fraco será eliminado em 8 de setembro, com os quatro restantes avançando para as semifinais da Copa Louis Vuitton.

