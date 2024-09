- Os meteorologistas prevêem a ocorrência de tempestades no Baden-Württemberg.

Na região de Baden-Württemberg, são esperados tempestades locais intensas, principalmente nas áreas montanhosas do sul. Essas tempestades podem causar chuva abundante, potencialmente causando enchentes em alguns pontos, até 60 litros por metro quadrado por hora, segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD). Até segunda-feira, essas tempestades são projetadas para cobrir toda a região. Mais chuvas e tempestades são esperadas nos dias subsequentes.

Em outros lugares, o sudoeste deve permanecer abafado. De acordo com os meteorologistas do DWD, a região do Breisgau deve atingir máximas de 26°C no domingo, e ao longo do norte do Alto Reno, as temperaturas poderiam atingir até 34°C. Temperaturas acima de 30°C são esperadas para segunda e terça-feira também.

