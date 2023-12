Os membros do elenco de "Yellowstone" vão participar no evento especial "Ride to the Polls

Piper Perabo e Mo Brings Plenty vão juntar-se a Loren Anthony ("Dexter: New Blood"), Ryan Begay ("Breaking Bad") e Nicole Kang ("Batwoman") para aumentar a consciencialização dos eleitores como parte de um esforço de Ride to the Polls liderado pelas organizações Harness e Protect the Sacred.

A Solidarity Trail Ride terá lugar a 15 de outubro em Monument Valley, Arizona.

"É fundamental em nosso país que mudemos a narrativa nacional para centralizar os direitos e as vozes das comunidades negras, indígenas e de pessoas de cor", disse America Ferrera, que com Ryan Piers Williams e Wilmer Valderrama fundou a Harness, à CNN em uma entrevista por e-mail. "Todos nós precisamos fazer o que pudermos para aumentar a participação desses eleitores, especialmente aqueles que vivem em comunidades rurais e sem direitos. Com muitos sistemas da nossa democracia sob ataque, a Harness está empenhada em ajudar a proteger o direito de voto de todos os americanos e fazê-lo usando os pontos fortes que sabemos que temos através da narração de histórias e da organização no terreno culturalmente competente".

O evento é uma expansão de um esforço iniciado por Allie Young, a organizadora do Ride to the Polls e fundadora do Protect the Sacred.

Há dois anos, Young reuniu-se com líderes da Nação Navajo para uma cavalgada de 32 quilómetros para conduzir os eleitores Diné aos locais de voto, uma ode aos seus antepassados que cavalgavam durante horas para votar.

"Lancei o Ride to the Polls em 2020, na esperança de alcançar os jovens da minha comunidade que não estavam motivados a votar por um bom motivo", disse ela à CNN. "Não acho que seja apenas a comunidade nativa que se sente assim. Penso que as comunidades BIPOC, as comunidades privadas de direitos, em todo o país, sentem que já não sabem em que confiar. Acho que há muitas pessoas que estão se sentindo realmente cansadas com o tipo de mensagem geral de divulgação do voto".

O feedback que recebeu em 2020, disse Young, refletiu um sentimento de deceção geral em "um sistema que não foi projetado para nós".

"E eu (era) como, 'Estou lá com você'. Mas quando participamos, nosso voto é poderoso", disse ela.

A iniciativa de Young e Harness de realizar mais eventos Ride to the Polls foi feita com isso em mente.

"Quando os nossos antepassados - quer se trate da comunidade indígena, da comunidade negra, da comunidade latina - todos nós viemos de histórias em que os nossos antepassados tiveram de lutar pela nossa existência atual", afirmou Young. "É essa a mensagem que quero difundir à medida que nos expandimos - o nosso poder e a nossa resiliência. Quando nos juntamos como comunidades e nos erguemos, vemos como somos realmente poderosos."

Outro evento que antecede as eleições intercalares terá lugar em San Antonio e chamar-se-á "Quince to the Polls". No dia 29 de outubro, as jovens que celebram as suas Quinceañeras aproveitarão a ocasião para incentivar as suas famílias e comunidades a participar na votação antecipada e no dia da votação. O evento Skate to the Polls foi realizado em agosto.

O evento de sábado no Arizona culminará no Kayenta Rodeo Grounds, onde haverá um painel de discussão sobre a votação, bem como informações sobre os locais de votação, comida e música.

