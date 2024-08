Venturando cada vez mais longe, em direção ao horizonte. - Os melhores lugares de férias para explorar em setembro

Setembro proporciona uma excelente oportunidade para viajantes em busca de um retiro sereno, escapando da temporada alta de turistas, para mergulhar na cultura, na natureza e na história. Os pitorescos povoados e trilhas de caminhada de Cinque Terre, na Itália, o espírito animado do Oktoberfest de Munique, os monumentos culturais e apresentações de flamenco em Sevilha, o centro histórico e atrações de arte contemporânea em Zadar, ou as impressionantes ruínas de Machu Picchu aninhadas nas montanhas peruanas - cada destino oferece experiências únicas sob a atmosfera mansa do outono. Esta seção destaca os principais destinos de setembro.

Cinque Terre, Itália

Cinque Terre, na costa liguriana da Itália, é uma opção atraente para visitantes de setembro que apreciam a combinação de caminhadas, natureza e vilarejos pitorescos. Este Patrimônio Mundial da UNESCO abrange cinco vilarejos - Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore - que se estendem pelos acidentados penhascos da Riviera Italiana. O Caminho Azul liga os vilarejos, proporcionando vistas deslumbrantes do mar Mediterrâneo turquesa. As temperaturas em setembro são agradavelmente amenas, tornando as caminhadas extensas ao longo das trilhas costeiras agradáveis, sem o calor do verão que pode tornar essas atividades exaustivas em julho e agosto.

Além disso, Cinque Terre seduz com a culinária tradicional liguriana, renomada por sua deliciosa comida de mar, aclamado Pesto alla Genovese e vinhos locais. O início do outono traz uma atmosfera tranquila à medida que a onda de turistas de verão diminui, dando aos visitantes muitas oportunidades para explorar as estreitas vielas e pátios escondidos dos vilarejos e saborear as paisagens naturais intocadas. Além das caminhadas, a região oferece oportunidades para nadar e remar, especialmente nas enseadas isoladas, muitas vezes acessíveis apenas a pé ou de barco.

Munique, Alemanha

Em setembro, Munique atrai visitantes com o mundialmente adorado Oktoberfest, que começa no final de setembro e se estende até outubro. Originalmente realizado em 1810 para comemorar o casamento do Príncipe Herdeiro Ludwig e da Princesa Therese, agora é a maior festa popular do mundo, homenageando a tradição bávara. Nas tendas de cerveja enfeitadas para a festa, os convidados desfrutam de iguarias bávarias, como pãozinho, salsicha branca e frango, acompanhadas da cerveja especial montada para a festa. A música de brass band, a vestimenta folclórica vibrante e a atmosfera animada tornam o Oktoberfest uma experiência inesquecível.

Além do festival, Munique oferece uma variedade de atrações em setembro. Conhecida por sua harmonia entre tradição e modernidade, a cidade convida os visitantes a explorar museus renomados como a Alte Pinakothek ou o Museu Alemão. Além disso, Munique ostenta uma infinidade de cervejarias onde é possível desfrutar do calor do outono sob velhas castanheiras. Um passeio pelo Jardim Inglês, um dos maiores parques urbanos do mundo, também é imperdível, especialmente quando as folhas mudam de cor.

Sevilha, a capital da Andaluzia, se transforma em um centro cultural em setembro, especialmente atraente para aficionados de flamenco e design mourisco. As temperaturas são mais agradáveis do que nos meses de verão escaldantes, facilitando a visita aos numerosos monumentos históricos da cidade. O Real Alcázar, um complexo palaciano impressionante criado pelos mouros e posteriormente expandido por governantes cristãos, é uma das principais atrações da cidade. Além disso, a Catedral de Sevilha, uma das maiores catedrais góticas do mundo, com sua famosa torre, a Giralda, é uma visita obrigatória para todo turista.

Além dos monumentos históricos, Sevilha encanta com uma cena de flamenco animada. Em setembro, numerous apresentações ocorrem em diversos bares e teatros pela cidade, oferecendo uma visão aprofundada dessa arte emocional e apaixonada. O bienal flamenco "Bienal de Flamenco", projetado para atrair artistas e aficionados de todo o mundo, transforma Sevilha em um ponto focal para entusiastas de flamenco em setembro. Quanto à gastronomia, Sevilha oferece uma rica variedade de opções: nos bares de tapas da cidade, os visitantes podem saborear uma variedade de iguarias andaluzas, desde a gazpacho ao peixe frito, muitas vezes acompanhadas por um copo de xerez ou vinho local.

Zadar, Croácia

Zadar, uma cidade costeira pitoresca na costa adriática da Croácia, mistura apelo histórico com arte contemporânea em setembro, provando ser uma opção atraente em relação a destinos mais populares na região. O coração histórico de Zadar, situado em uma península, é abundante em sítios culturais-históricos, incluindo ruínas romanas e a Igreja de São Donato. As ruas sem carro convidam a caminhadas relaxantes, permitindo aos visitantes absorver a rica herança da cidade. Uma marca registrada notável é o Órgão do Mar, uma instalação de som única tocada pelas ondas do mar, adicionando um toque moderno e inventivo a Zadar.

Setembro também é o momento perfeito para desfrutar de Zadar sem a multidão de verão. O clima ainda é quente o suficiente para uma escapada à praia, e as águas claras do Mar Adriático convidam para nadar e mergulhar. Além disso, Zadar oferece numerous oportunidades de excursão aos parques nacionais próximos, como o Parque Nacional Krka ou as Cascatas de Plitvice, que impressionam com suas cachoeiras e florestas verdejantes. As ofertas gastronômicas da cidade, centradas em frutos do mar frescos e especialidades dalmatas, podem ser saboreadas em restaurantes e tabernas tranquilas.

Machu Picchu, esta lendária cidade inca aninhada nos Andes peruanos, está entre os monumentos históricos mais impressionantes do mundo e é um destino dos sonhos para os aventureiros em setembro. Neste período, as temperaturas são agradáveis em Cusco e Machu Picchu, tornando-o perfeito para explorar as ruínas e os numerosos caminhos de caminhada. Uma das rotas de caminhada mais renomadas do mundo, a Trilha dos Incas, leva os caminhantes por paisagens impressionantes, oferecendo vistas deslumbrantes de montanhas e vales. Esta caminhada de quatro a cinco dias culmina em Machu Picchu, uma maravilha arquitetônica construída pelos incas, situada em um sela de montanha a cerca de 2.400 metros acima do nível do mar.

Além das famosas ruínas, o bairro de Machu Picchu tem muito a oferecer. A cidade próxima de Cusco, outrora capital imperial dos incas, é um caldeirão cultural com estruturas bem preservadas da época colonial e pré-colombiana, como a impressionante catedral e a poderosa fortaleza de Sacsayhuaman. Os turistas também podem mergulhar no Vale Sagrado, lar de vilarejos pitorescos, mercados animados e terraços agrícolas, oferecendo uma visão cativante da cultura e história dos incas. Como a temporada turística pico em Machu Picchu e Cusco termina em setembro, os visitantes podem explorar esses locais com menos multidões e uma vibe mais descontraída, enquanto desfrutam das condições climáticas ideais para apreciar as paisagens deslumbrantes e os sites históricos em sua plenitude.

