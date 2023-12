Os medicamentos para a perda de peso e para a diabetes custam mais nos EUA do que noutros países, segundo a análise da KFF

A análise examinou o preço de um mês de semaglutide, utilizado no medicamento para a diabetes Ozempic e no seu medicamento irmão para a perda de peso Wegovy, bem como no medicamento para o açúcar no sangue tirzepatide, vendido como Mounjaro para tratar a diabetes de tipo 2 e utilizado sem indicação para a obesidade.

O Wegovy está no topo da lista, custando 1 349 dólares nos EUA, o quádruplo do preço de venda na Alemanha e 41⁄2 vezes o preço nos Países Baixos.

Um mês de Mounjaro nos EUA é vendido por 1 023 dólares, mais do triplo do preço do medicamento no Japão e mais do dobro do preço nos Países Baixos.

O Ozempic custa um pouco menos de mil dólares nos EUA - 936 dólares - mas do outro lado do oceano, as pessoas no Reino Unido e em França podem comprar o medicamento por menos de 100 dólares: 93 e 83 dólares, respetivamente.

Os preços de tabela destes medicamentos não são necessariamente os que as pessoas pagam do seu bolso; por vezes, os fabricantes têm cupões e as seguradoras privadas podem negociar preços mais baixos.

"Mesmo que os preços baixem um pouco, os preços mais elevados dos medicamentos e as taxas de obesidade mais elevadas nos EUA poderão ter um impacto maior nas despesas globais de saúde nos EUA do que nos países semelhantes", afirmou a KFF num comunicado de imprensa.

De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, cerca de 42% dos adultos com 20 anos ou mais são obesos, o que implica frequentemente despesas médicas mais elevadas.

Receber o boletim informativo semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para receber The Results Are In with Dr. Sanjay Guptae todas asterças-feiras da equipa da CNN Health.

"O custo médico anual estimado da obesidade nos Estados Unidos foi de quase 173 mil milhões de dólares em 2019. Os custos médicos para adultos que tinham obesidade eram US $ 1,861 mais altos do que os custos médicos para pessoas com peso saudável ", disse o CDC.

Um outro inquérito da KFF publicado este mês revelou que quase 60% dos adultos que estão a tentar perder peso - e mesmo um quarto dos que não estão atualmente a tentar perder peso - afirmam que estariam interessados em experimentar um medicamento de prescrição para perda de peso se este fosse considerado seguro e eficaz.

De acordo com o inquérito da KFF, mais de metade dos adultos afirmam que os seguros devem cobrir os medicamentos para perda de peso para quem quer perder peso e cerca de 80% afirmam que devem ser cobertos para pessoas com excesso de peso ou obesas.

Deidre McPhillips, da CNN, contribuiu para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com