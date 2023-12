Os locais que não poderá visitar em 2024

No entanto, o mundo mudou muito desde o início da pandemia. Muitas empresas fecharam à medida que as pessoas passaram a trabalhar remotamente e nem todas as atracções turísticas sobreviveram incólumes a este período.

Quer fechem permanente ou temporariamente, aqui está uma lista de lugares que não pode visitar em 2024.

Centro Pompidou, Paris

Embora o museu parisiense, de dentro para fora, ainda pareça chocantemente moderno, o Centre Pompidou está, na verdade, na sua sexta década. Após os Jogos Olímpicos de verão na capital francesa, este verão, o Pompidou vai fazer uma pausa para se submeter a um programa de modernização de 260 milhões de euros (282 milhões de dólares).

A "Nossa Senhora dos Canos" ficará fechada até 2030. Entretanto, o museu irmão do Pompidou, em Bruxelas, está a ser preparado, com data de abertura prevista para 2025.

Plano B: O maior problema que os amantes da arte têm em Paris é reduzir as suas opções. O Palais de Tokyo também tem uma enorme coleção de arte moderna, enquanto o Musee de Quai Branly abriu em 2006 com uma variedade histórica de arte e artefactos de todo o mundo.

Splash Mountain, Orlando, Flórida e Anaheim, Califórnia

Uma das atracções mais conhecidas da Disney teve os seus últimos passeios em 2023: Splash Mountain. O passeio de log flume foi originalmente inspirado no filme "Song of the South", que há muito tempo é criticado pelo que a NAACP chamou de "imagem perigosamente glorificada da escravidão".

As Splash Mountains da Disneyland, na Califórnia, e da Disney World, na Flórida, reabrirão sob a forma alterada de Tiana's Bayou Adventure, inspirada no filme "A Princesa e o Sapo".

Plano B: A reabertura da Ásia é a altura ideal para os superfãs da Disney visitarem os parques da empresa no Japão e na China. O parque mais pequeno, Disneyland Hong Kong, apresentou o primeiro World of Frozen no outono de 2023.

Noma, Copenhaga

O melhor restaurante do mundo está oficialmente a pendurar a sua coroa.

O Noma, o restaurante de Copenhaga que popularizou a nova cozinha nórdica, servirá os seus últimos clientes em 2024. No entanto, não desaparecerá completamente.

Em 2025, o Noma reabrirá como "uma cozinha de testes pioneira dedicada ao trabalho de inovação alimentar e ao desenvolvimento de novos sabores", de acordo com uma declaração no seu sítio Web.

Plano B: O atual melhor restaurante do mundo é o Central, no ponto quente gastronómico de Lima. Mesmo que não consiga arranjar uma mesa, há muitos sítios fantásticos na capital do Peru que apresentam quinoa, batatas, ervas aromáticas, peixe, pimentas e outros ingredientes locais.

Fantasma da Ópera, Nova York

Após 35 anos e quase 14.000 actuações, o icónico musical "Fantasma da Ópera: fez a sua última vénia no palco de Nova Iorque em 2023.

Retirou-se com a honra de ser o espetáculo mais longo de sempre da Broadway, superando outros musicais populares como "Cats", "Les Miserables" e "A Chorus Line".

Plano B: Embora Phantom tenha desaparecido na noite, a Broadway continua a ser tão divertida como sempre foi para os espectadores. Hoje em dia, porém, é mais fácil conseguir ingressos para "Spamalot" ou "Kimberly Akimbo" no aplicativo TodayTix em vez de esperar na famosa fila do TKTS. Depois de reservar os seus lugares, chegue cedo a Times Square para ver os locais surpreendentemente interessantes que até os habitantes mais snobes de Nova Iorque gostam de visitar.

Pergamonmuseum, Berlim

Lar do mundialmente famoso Portão de Ishtar, o Pergamonmuseum faz parte do complexo da Ilha dos Museus de Berlim, classificado como Património Mundial da UNESCO.

O museu estará encerrado até 2027 como parte de um ambicioso projeto de modernização, que irá criar uma nova zona pedonal central, expandir as salas de exposição e muito mais.

Plano B: Os viajantes que queiram ter uma ideia do Pergamonmuseum podem visitar o Das Panorama, nas proximidades, onde algumas peças do museu estarão em exposição durante os trabalhos de renovação. Outras atracções da Ilha dos Museus também estão abertas, incluindo o Neues Museum (que possui uma rica coleção de arte e artefactos egípcios).

Pedra da tromba do elefante, Taiwan

Este popular local para tirar fotografias em Taiwan - que, de facto, se assemelhava à tromba de um elefante - desmoronou-se no mar a 15 de dezembro de 2023.

O local, na costa nordeste da ilha, há muito que estava em risco devido à erosão e foi bloqueado ao acesso do público desde 2010.

Plano B: Os viajantes ansiosos por conhecer a beleza de Taiwan têm muitas opções. O Cuifeng Lake Circular Trail, o primeiro "trilho tranquilo" certificado do mundo, estreou-se no ano passado. E se preferir conduzir, a Southern Cross-Island Highway percorre algumas das mais belas zonas rurais de Taiwan.

Park Hyatt, Tóquio

Considerado o primeiro hotel de luxo de estilo ocidental na capital do Japão, quando abriu em 1994, o Park Hyatt tem tido uma vida glamorosa.

Mas para o seu 30º aniversário, o hotel fechará em maio de 2024 para passar pelo que o Hyatt chama de "renovação de toda a propriedade".

O New York Bar no terraço, que os fãs de cinema reconhecerão do filme "Lost in Translation", encerrará mais cedo, iniciando as suas renovações em janeiro. A reabertura terá lugar em 2025.

Plano B: Considere sair de Tóquio e passar algum tempo a explorar o resto do país - bem como os seus outros alojamentos de topo. Duas escapadelas rurais dignas de nota são o Nishiyama Onsen Keiunkan, um ryokan que é o hotel mais antigo do mundo, e o Treeful, uma série de casas na árvore feitas à mão nas profundezas da floresta de Okinawa.

Notre Dame, Paris

Em 2019, o mundo assistiu horrorizado à Catedral de Notre Dame de Paris pegar fogo, e as doações rapidamente chegaram para restaurar o ícone popular.

O presidente francês Emmanuel Macron apoiou originalmente uma reconstrução mais moderna da famosa igreja, mas os tradicionalistas venceram e a atração de 850 anos será restaurada à sua aparência original.

A reabertura da Notre Dame está prevista para dezembro de 2024.

Plano B: No que diz respeito às igrejas, a França tem um embaraço de riquezas. Para além da capital, os destaques incluem a imponente Notre-Dame de la Garde em Marselha, a Catedral de Estrasburgo em tons de rosa, ou um design mais moderno como o Colline Notre Dame du Haut de Le Corbusier na cidade de Ronchamp.

Castelo Smithsonian, Washington, DC

O primeiro edifício que ostenta o nome Smithsonian está a tirar algum tempo para uma remodelação.

O edifício principal do complexo de museus, muitas vezes chamado de Castelo Smithsonian, encerrou em fevereiro de 2023 e ficará fechado durante "cerca de cinco anos" para concluir as reparações e actualizações da estrutura, inaugurada em 1855. Entretanto, serão realizadas visitas guiadas digitais, palestras e outros eventos.

Plano B: Embora o Castelo esteja interdito por agora, dois grandes museus de Washington, DC, estão novamente abertos após obras de renovação: o Museu Nacional do Ar e do Espaço e o Museu Nacional da Mulher nas Artes.

A Vinha de Leonardo Da Vinci, Milão

Foi um destino turístico durante meio século, mas um comprador bilionário passou a propriedade privada dos restos da vinha italiana de Leonardo Da Vinci.

O bilionário francês Bernard Arnault, CEO do conglomerado de luxo LVMH, comprou a propriedade de Milão em dezembro de 2022 e não fez nenhuma declaração sobre quando - ou se - os viajantes poderão visitá-la novamente.

Plano B: Mesmo que a antiga propriedade de Da Vinci não esteja disponível para visualização pública, muitas das suas obras de arte mais famosas ainda estão. A Galeria Uffizi, em Florença, tem vários quadros, incluindo um autorretrato, em exposição, "A Última Ceia" está na igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, e "O Homem Vitruviano" está na Galleria dell'Accademia, em Veneza.

Star Wars: Galactic Cruiser, Disney World

Apesar de uma inauguração espalhafatosa e de uma ligação a uma das peças de propriedade intelectual mais conhecidas do mundo, o Galactic Cruiser com a temática da Guerra das Estrelas no Walt Disney World encerrou em 2023.

A experiência imersiva era um hotel de serviço completo, mas também oferecia treino de sabre de luz, encontros com dróides e personagens dos filmes e bebidas na Oga's Cantina. A Disney considerou a decisão de encerrar o Galactic Cruiser "uma decisão comercial".

Plano B: Alguns locais de filmagem da Guerra das Estrelas na vida real são óptimos destinos de férias. O Hotel Sidi Driss, na Tunísia, desempenhou o papel da casa da família Skywalker em Tatooine, e a praia de areia preta de Reynisfjara, na Islândia, foi o planeta de Eadu em "Rogue One".

