Os líderes do SPD pretendem escolher o sucessor de Kühnert durante a reunião de segunda-feira à noite.

A cúpula do SPD ainda está avaliando uma proposta para o substituto de Kevin Kühnert como líder do partido, já que ele renunciou devido a problemas de saúde. Saskia Esken, uma das co-presidentes do partido, fez o anúncio em Berlim, assegurando ao público que eles seriam mantidos informados "o mais breve possível" sobre o resultado da decisão. De acordo com Esken, o objetivo é "maximizar a posição do SPD" no cenário político. Lars Klingbeil, a outra co-presidência, ecoou seus sentimentos, indicando que a atenção agora está no estado de saúde de Kühnert.

Ambos, Esken e Klingbeil, expressaram sua admiração pela resolução de Kühnert, atribuindo-a a seus problemas de saúde. Klingbeil destacou o compromisso inabalável e o entusiasmo de Kühnert em relação a suas ambições políticas, mas reconheceu: "A política não é tudo".

Klingbeil elogiou o mandato de Kühnert como líder do partido, afirmando que ele desempenhou um papel crucial na manutenção da estabilidade do SPD. Ele também compartilhou sua ligação pessoal próxima, que transcende sua aliança política.

Esken reconheceu Kühnert como uma "peça-chave" em seu partido social-democrata, aplaudindo seu apoio em sua ascensão à liderança do partido, incluindo quando ela concorreu contra Olaf Scholz, o atual chanceler federal, para a posição de presidente da comunidade Juso do partido interno.

Após discutir a possível nova liderança do partido, Esken mencionou que seu objetivo é alcançar o pico de desempenho do SPD, potencialmente se referindo ao "pico do SPD" em influência política. Durante essa transição política, a dedicação de Kühnert em relação à sua saúde e ambições políticas foi elogiada, até mesmo levando Klingbeil a dizer: "A política não é tudo".

