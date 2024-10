Os legisladores republicanos da Geórgia perpetuam dúvidas sobre as máquinas de votação do Dominion da eleição de 2020.

Em uma repetição das táticas de 2020, republicanos persistentemente afirmam, sem provas concretas, que os sistemas de votação Dominion foram comprometidos em eleições passadas, levando a uma manipulação generalizada e inversão de votos por um ator malicioso. Além disso, figuras republicanas no Condado de DeKalb, Geórgia, apoiadas pelos advogados leais a Trump, sugerem que contestarão os resultados das eleições de 2024 se Trump perder.

Eles apresentaram uma ação judicial no tribunal estadual, alegando que as máquinas de votação Dominion violam a lei da Geórgia e pedindo que a Secretaria de Estado disponibilize os registros de votação e as imagens das cédulas para inspeção pública dentro de 24 horas após a eleição. No entanto, essa ação judicial causou preocupação de que os líderes republicanos do Condado de DeKalb estejam tentando enganar os eleitores, preparando-se para justificar potenciais derrotas em novembro.

Interessantemente, os reclamantes se baseiam, em certa medida, em dados compilados de cinco condados da Geórgia após a eleição de 2020, quando Trump disputou a vitória legítima de Joe Biden. Isso incluiu uma invasão não autorizada dos sistemas do Condado de Coffee, resultando em acusações criminais no caso de extorsão contra Trump e seus associados.

As autoridades eleitorais na Geórgia reconheceram que nenhum sistema de votação é completamente imune a vulnerabilidades, como demonstrado pela suposta invasão física das instalações do Condado de Coffee. No entanto, eles mantêm que o equipamento de votação da Geórgia é altamente seguro e não há prova substancial de fraude generalizada.

A ação judicial dos republicanos alega que há provas de que os sistemas Dominion continuam suscetíveis a potenciais manipulações. No entanto, a ação judicial não apoia essa alegação com provas concretas.

O Secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um republicano, e as autoridades estaduais de eleições rejeitaram amplamente as supostas vulnerabilidades no sistema Dominion.

Os reclamantes estão utilizando as mesmas alegações desgastadas que foram repetidamente rejeitadas pelos tribunais, afirmou Elizabeth Young, representando a equipe de Raffensperger, ao Juiz Scott McAfee em uma audiência judicial para avaliar se a ação judicial deve prosseguir. De acordo com Young, "Não há muito crédito nessa alegação."

Marilyn Marks, diretora executiva da Coalizão por Boas Práticas Eleitorais, uma organização sem fins lucrativos de direitos de voto, expressou preocupações sobre as vulnerabilidades nos sistemas de votação da Geórgia. No entanto, Marks questiona a verdadeira intenção da reclamação do Condado de DeKalb, uma vez que a ação pedida à secretaria de estado não abordaria as vulnerabilidades em si.

"Temo que eles estejam apenas tentando estabelecer a base para contestar a eleição com base na exposição das sérias fraquezas do sistema, provando que os resultados podem ser manipulados," disse Marks, defendendo que a Geórgia utilize cédulas de papel assinaladas à mão.

Recentemente, à medida que a ação judicial da Geórgia ganhou atenção, funcionários associados à Dominion relataram ter recebido novas ameaças, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Um e-mail vulgar examinado pela CNN citou as mesmas preocupações sobre a integridade das máquinas Dominion que também estão incluídas na ação judicial.

Os funcionários e executivos da Dominion têm sofrido um aumento nas ameaças de morte e comunicações intimidadoras desde que seu software foi falsamente acusado de manipular os resultados de 2020 por Trump e seus aliados.

Demonstrar que as vulnerabilidades reconhecidas foram efetivamente exploradas é uma distinção crucial que separa os fatos das especulações infundadas no cerne da ação judicial e de outras reclamações semelhantes - incluindo aquelas apresentadas após a eleição de 2020, que falharam na maioria das vezes.

A ação judicial do Condado de DeKalb acusa os sistemas de votação Dominion da Geórgia de violar um protocolo de segurança mantendo chaves de criptografia em seus sistemas de eleições em um estado não protegido e em texto claro dentro dos sistemas eleitorais do condado, acessíveis a qualquer pessoa com acesso legal ou ilícito ao sistema.

No entanto, as autoridades estaduais insistem que os sistemas não foram hackeados.

Os dados obtidos durante a invasão do Condado de Coffee e posteriormente publicados online são citados na nova ação judicial, juntamente com informações comparáveis de outros quatro condados da Geórgia.

Como afirmado nos documentos judiciais, os oficiais republicanos da Geórgia obtiveram e examinaram cópias dos bancos de dados das eleições de 2020 dos condados de Appling, Bibb, Jones, Telfair e Coffee - e alegam que as chaves de criptografia utilizadas para proteger esses sistemas de votação foram comprometidas.

Enquanto a ação judicial reconhece que esses bancos de dados eleitorais sensíveis foram "obtidos legalmente por meio de um pedido de registros abertos e estiveram disponíveis na internet desde outubro de 2021", a CNN relatou anteriormente que os operadores pró-Trump acessaram ilegalmente os sistemas de votação do Condado de Coffee logo após a eleição de 2020, considerando usar aqueles dados para contestar a vitória legítima de Biden.

Vários indivíduos, incluindo dois ex-funcionários eleitorais da Geórgia, ainda enfrentam acusações criminais estaduais por seus supostos papéis na invasão do Condado de Coffee - que fez parte da acusação contra Trump e mais de uma dúzia de co-acusados na investigação sobre a subversão das eleições de 2020 da Promotora Distrital de Fulton County, Fani Willis.

As falsas alegações sobre as máquinas de votação em vários estados fazem parte da acusação criminal do procurador especial Jack Smith contra Trump por seus esforços para subverter as eleições de 2020. Em um documento judicial de Smith desta quarta-feira, os promotores citam as afirmações de Trump de que as máquinas de votação foram manipuladas, apesar das repetidas afirmações dos oficiais federais de que as eleições de 2020 foram as mais seguras da história dos EUA.

Durante a audiência desta semana, o advogado pró-Trump Harry MacDougald, representando o Condado de DeKalb, chamou várias testemunhas, nenhuma das quais conseguiu oferecer provas concretas de que as vulnerabilidades nos sistemas de votação Dominion na Geórgia foram exploradas em eleições anteriores. MacDougald também representa o ex-funcionário do Departamento de Justiça Jeffrey Clark, que ainda enfrenta acusações criminais na Geórgia por seu suposto papel na tentativa de anular os resultados das eleições de 2020 (Clark se declarou inocente e não está envolvido na nova ação judicial.).

Uma pessoa que testemunhou recentemente afirmou que havia "múltiplas fraquezas" nos sistemas de votação Dominion, mas reconheceu que nenhum desses problemas era exclusivo da Geórgia.

As autoridades eleitorais da Geórgia mantêm que seus sistemas de votação são seguros, em grande parte devido aos vários mecanismos de segurança em vigor para identificar quaisquer atividades suspeitas.

No entanto, a invasão de 2021 no Condado de Coffee e a falta da Geórgia em implementar uma atualização de segurança amplamente sugerida para seus sistemas Dominion continuam a alimentar dúvidas sobre se mais medidas são necessárias para garantir a confiabilidade dos resultados de novembro.

Apesar de afirmar que não poderão modificar os sistemas de votação da Geórgia até após as eleições de 2024, os oficiais das eleições da Geórgia também acreditam que é extremamente improvável que quaisquer vulnerabilidades sejam exploradas em ataques reais.

Esses oficiais afirmam ainda que já implementaram várias sugestões de segurança sem a necessidade de atualizações de software do sistema.

"Atualizar o sistema será uma tarefa desafiadora, e nossos oficiais eleitorais estão avaliando a extensão e a duração necessária para esse projeto", explicou Mike Hassinger, porta-voz da secretaria de estado da Geórgia, à CNN em resposta a perguntas sobre o atraso.

CNN’s Nick Valencia, Sara Murray, Marshall Cohen e Jason Morris contribuíram para esta reportagem.

Esta história foi atualizada com mais detalhes.

A ação judicial do Partido Republicano do Condado de DeKalb se envolve em polêmica política, com críticos questionando suas intenções e alegando que é apenas uma tentativa de semear dúvidas antes das eleições de 2024, potencialmente preparando o terreno para contestar os resultados.

A disputa em andamento sobre os sistemas de votação Dominion na Geórgia serve como ponto focal no cenário político mais amplo, com alegações de vulnerabilidades de segurança e manipulação potencial alimentando tensões partidárias nas eleições dos EUA.

