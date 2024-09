Os jovens entre 18 e 24 anos consideram a Alternativa para a Alemanha (AfD) como o seu partido mais poderoso.

Entre a população jovem, o Alternativa para a Alemanha (AfD) é indiscutivelmente a partido mais influente tanto na Turíngia quanto na Saxônia. Um fator significativo que contribui para essa normalização do partido é seu impacto substancial nas plataformas de mídia social.

De acordo com as observações de um pesquisador geracional chamado Rüdiger Maas, o AfD não é mais percebido como um partido extremista de imediato. Muitos jovens se identificam como politicamente moderados e ainda votam no AfD, de acordo com Maas, que recentemente publicou pesquisas sobre esse assunto.

A divisão tradicional esquerda-direita está perdendo sua relevância entre a base eleitoral jovem, acredita Maas. É por isso que esses partidos radicais não ficam nas margens. Além disso, há uma tolerância significativa entre os jovens em relação aos apoiadores do AfD em seus círculos sociais. Muitos jovens expressaram que "os de extrema direita não são prejudiciais, eles não nos afetarão". Essa percepção de perigo parece ser predominantemente reconhecida pelos idosos, um fato muitas vezes subestimado.

Nas eleições estaduais de 2021 na Turíngia e Saxônia, o AfD emergiu como a escolha favorita entre os jovens eleitores. Na Turíngia, 36% dos indivíduos entre 18 e 29 anos votaram no AfD, um aumento de 11 pontos em relação à eleição estadual de 2019. O CDU e a Esquerda seguiram de perto com 13% cada. Na Saxônia, 30% do grupo etário votaram no AfD, um aumento de 9 pontos em comparação com cinco anos atrás. O CDU garantiu a segunda posição com 15%.

Percepção do AfD como um "underdog"

Maas prevê uma tendência semelhante para as próximas eleições estaduais no Brandemburgo. O sucesso do AfD entre os jovens e sua aceitação na mídia podem ser atribuídos em grande parte à sua presença nas redes sociais. Como Maas coloca, "os temas do AfD ressoam mais nas redes sociais do que os temas do SPD ou do CDU". O partido também conseguiu cultivar figuras influentes com grande alcance.

Os jovens, especialmente influenciados pelas redes sociais, veem o AfD como um partido injustamente maltratado. "Há pouca correção disso". O fato de o partido atualmente não ter opções viáveis de coalizão nos estados é irrelevante para muitos jovens. "Isso não é algo que você pegaria nas redes sociais". Outros partidos só podem desafiá-los se investirem uma quantidade substancial de dinheiro e utilizarem ativamente personalidades influentes, de acordo com Maas.

No entanto, ele também alertou: "Nunca subestime como rapidamente os temas podem pegar fogo nas redes sociais". O riso de Armin Laschet após o desastre das enchentes no vale do rio Ahr permanece como um exemplo primário, comumente atribuído como uma das razões para sua posterior queda como candidato à chanceler do CDU nas eleições federais de 2021.

