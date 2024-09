- Os jovens com deficiência manifestam níveis mais elevados de insatisfação em comparação com os seus pares não deficientes.

Pessoas com deficiências frequentemente expressam níveis mais baixos de satisfação com a vida em comparação com seus pares sem deficiências. Este observação é respaldada pelo estudo "Inclusão Barômetro Jovem" realizado pela organização social Aktion Mensch. Neste estudo, foram entrevistadas pessoas com idades entre 14 e 27 anos, tanto com quanto sem deficiências.

Os resultados sugerem que apenas cerca de metade (53%) daquelas com deficiências estão satisfeitas com suas vidas em geral, enquanto essa figura sobe para mais de três quartos (78%) daquelas sem deficiências. A discriminação é uma experiência mais frequente entre aquelas com deficiências (85%), em comparação com seus pares sem deficiências (61%).

Mais propensas à solidão e menos autónomas

O estudo também destaca uma diferença substancial na participação social. Jovens com deficiências relatam se sentir sós duas vezes mais frequentemente (26%) do que os outros (13%). Eles também encontram três vezes mais difícil fazer novos amigos. Além disso, eles sentem menos autonomia e menos liberdade na escolha de seu caminho acadêmico, como escolher uma escola, treinamento vocacional ou estudos adicionais. Com 41%, eles também carregam significativamente mais ansiedade sobre o futuro do que seus pares sem deficiências (16%).

Christina Marx, porta-voz da Aktion Mensch, enfatizou: "Os dados mostram claramente que ainda há um longo caminho a percorrer antes que a diversidade seja vista como normal ou mesmo vantajosa para nossa sociedade. É por isso que a inclusão é crucial desde o início em todos os aspectos da vida. Quando a coexistência igualitária é aprendida e praticada desde o início, todos se beneficiam e o ciclo de discriminação não começa."

