- Os jogos de Karl-May atraem uma multidão impressionante de cerca de 400.000 pessoas.

O evento Karl May de 2022 em Bad Segeberg alcançou uma marca significativa na noite de domingo, registrando seu 400.000º visitante. A diretora do festival, Ute Thienel, declarou: "Esse feito notável na trajetória de 71 anos do evento Karl May ocorreu apenas quatro vezes antes. É a quarta vez consecutiva e mesmo quatro apresentações à frente do ritmo do ano passado". Em vez de atingir essa marca durante o 69º evento, isso aconteceu desta vez durante o 65º.

O sortudo 400.000º visitante era da cidade de Hürrup, em Schleswig-Flensburg, e recebeu um prêmio de 4.000 euros dos organizadores. A 71ª edição do evento Karl May prossegue até 8 de setembro. Alexander Klaws, um ator e cantor renomado, está reprisando seu papel como Winnetou pela quarta vez.

