Os jogadores são obrigados a correr para se protegerem quando um touro furioso causa estragos num jogo da liga de râguebi em França

As câmaras de televisão mostraram o touro a soltar-se do seu tratador, a arrastá-lo pelo chão e a correr pelo campo. Os jogadores que se dispersaram deixaram cair bolas de râguebi enquanto corriam para se abrigar, enquanto alguns jogadores chegaram a saltar as barreiras para o meio da multidão.

Por fim, passados cerca de 30 segundos, o touro regressou ao pé dos seus tratadores e dos outros animais que se encontravam ao lado do campo no estádio Gilbert Brutus em Perpignan, França.

Originalmente, o clube tinha a intenção de apresentar três touros e duas vacas premiados ao público antes do jogo, como forma de homenagear a criação local e promover a Guasch Viandes, a empresa de carnes do presidente do clube, Bernard Guasch, mas não correu exatamente como planeado.

O jogo em si foi mais bem sucedido para os Dragões Catalães, que conseguiram uma vitória por 24-12, ultrapassando uma desvantagem de 12 pontos no início da primeira parte.

Foi um triunfo significativo sobre o atual campeão da Super League, o St Helens, com golos de Arthur Mourgue, Matt Ikuvalu e dois de Tom Davies.

"Foi um início de jogo bizarro", disse depois o treinador dos Dragons, Steve McNamara. "Estávamos no controlo e, de repente, perdemos por 12-0. Apenas dois lapsos de concentração e fomos punidos, mas que resposta, 24 pontos nossos depois desse ponto."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com