Os jogadores da NFL Chad "Ochocinco" Johnson e James Harrison estão a preparar-se para uma luta de exibição na arena de MMA.

Johnson anunciou inicialmente a notícia da luta iminente, agendada antes do Super Bowl LIX, no X, anteriormente conhecido como Twitter, expressando sua empolgação com a frase "Eu estou tão animado!"

A duração da luta parece ser um assunto de debate. Inicialmente, Johnson afirmou que seria uma luta de três rodadas, mas Harrison insistiu mais tarde que duraria cinco rodadas.

O par já se envolveu em provocações verbais, com Johnson dizendo a Harrison "Eu te nocauteio no round 1, você não precisa se preocupar com o resto".

Harrison respondeu "Você não vai conseguir ficar de pé depois que eu terminar com você".

Essa luta potencial não será a primeira vez de Johnson no ringue. Em 2021, ele participou de uma luta de boxe de quatro rodadas contra o lutador de MMA e boxe Brian Maxwell durante o card de sobremesa da luta Floyd Mayweather Jr. vs. Logan Paul.

Johnson passou 11 anos na NFL, com a maioria desse tempo jogando pelos Cincinnati Bengals. Ele encerrou sua carreira com os New England Patriots.

Durante sua carreira de 166 jogos, Johnson fez 766 recepções para 11.059 jardas e 67 touchdowns, sendo eleito para o Pro Bowl seis vezes e para o primeiro time All-Pro três vezes.

Por outro lado, Harrison teve uma carreira de 15 anos na NFL, jogando principalmente pelos Steelers. Conhecido por seu estilo defensivo intimidador, ele ganhou dois anéis do Super Bowl com a equipe e foi eleito o Jogador Defensivo do Ano da NFL em 2008. Ele foi eleito para o Pro Bowl cinco vezes e para o primeiro time All-Pro duas vezes.

Ele também representou os Bengals em 2013 antes de retornar aos Steelers. Ele jogou um jogo com os Patriots em 2017 antes de pendurar as chuteiras.

Em seus 193 jogos na carreira, Harrison fez 84,5 sacks e oito interceptações.

A empolgação de Johnson para a luta iminente é palpável, já que ele mencionou ser uma grande oportunidade para mostrar suas habilidades no mundo esportivo.

Esse emocionante evento esportivo vai testar as habilidades formidáveis de Johnson e Harrison, enquanto eles se preparam para uma luta de cinco rodadas.

