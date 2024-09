Os investidores estão a comprar activamente títulos de obrigações habitacionais alemães.

Alemanha's maior empresa imobiliária, Vonovia, tem como objetivo adquirir completamente seu rival, Deutsche Wohnen. Com 87% das ações da Deutsche Wohnen, a Vonovia, com sede em Bochum, agora está atrás do restante. Um analista propõe um valor de 31 euros. Investidores estão rapidamente inundando o mercado.

A estratégia da Vonovia para reforçar sua domínio sobre a Deutsche Wohnen, com sede em Berlim, fez com que suas ações disparassem. As ações da Deutsche Wohnen subiram quase 25%, alcançando um pico não visto em mais de dois anos. A Vonovia, como acionista majoritária, anunciou suas intenções na noite anterior para aumentar seu controle e adquirir mais ações, o que pode resultar em um aumento de capital para a empresa com sede em Bochum.

Ambas as empresas concordaram em iniciar negociações para concluir um acordo de posição dominante e transferência de lucros e prejuízos para a Deutsche Wohnen, de acordo com a Vonovia. Sob esse acordo, a Vonovia fará uma oferta aos acionistas minoritários da Deutsche Wohnen para adquirir suas ações, de acordo com a estimativa de valor justo de 31 euros por ação da Deutsche Wohnen, feita pelo Bankhaus Baader. Dado o pagamento aos acionistas da Deutsche Wohnen, a Vonovia também pode precisar aumentar seu próprio capital. Além disso, os acionistas receberão remuneração anual durante a duração do contrato.

Os detalhes da compensação ainda estão sendo determinados. A empresa com sede em Bochum espera que as assembleias gerais extraordinárias de dezembro de 2024 da Vonovia e da Deutsche Wohnen finalizem o contrato. A Vonovia, que adquiriu uma participação majoritária no concorrente, predominantemente ativo em Berlim, em 2021, agora possui mais de 87% das ações da Deutsche Wohnen e busca mais.

A Vonovia foi afetada pela crise imobiliária nos últimos anos. Fatores como taxas de juros elevadas, custos de construção crescentes e diminuição da valorização imobiliária colocaram pressão no setor. No entanto, com os bancos centrais reduzindo as taxas de juros, uma recuperação parece iminente. "A Vonovia superou a crise", observou o CEO Rolf Buch em agosto. Agora, a Vonovia está intensificando seus esforços contra a Deutsche Wohnen. A reação do mercado foi positiva: as ações da Vonovia também subiram no início do comércio.

A aquisição agressiva da Vonovia da Deutsche Wohnen desencadeou discussões sobre o impacto na economia alemã. Com a Vonovia potencialmente aumentando seu capital e oferecendo valores justos aos acionistas minoritários, a economia pode testemunhar uma mudança no setor imobiliário. A fusão também pode levar a um mercado mais consolidado, afetando os preços dos aluguéis e as opções de moradia para muitos residentes alemães.

