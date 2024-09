Os inquilinos e os proprietários de imóveis terão mais facilidade para instalar as instalações energéticas instaladas em varandas.

Facilitando a instalação de painéis solares em varandas para inquilinos e proprietários de edifícios, o Bundesrat aprovou as ajustes legislativos necessários, que já haviam sido acordados pelo Bundestag. Recentemente, houve um aumento significativo no número de pequenos sistemas de energia solar nas varandas.

Essas mudanças incluem reformas na legislação de locação e propriedade imobiliária. Os dispositivos de energia solar portáteis, anteriormente excluídos, agora são considerados modificações estruturais, permitindo que os inquilinos obtenham autorização legal para a instalação, desde que seus proprietários ou donos não tenham razões legítimas para negar o consentimento.

Além disso, a legislação revisada simplifica o processo para reuniões de proprietários virtuais por meio de videoconferência. Se aprovada por uma maioria de três quartos, as reuniões futuras poderão ser realizadas inteiramente online, eliminando o poder de veto dos proprietários individuais.

As novas ajustes legislativos também incluem o reconhecimento de 'centrais de energia de varanda' como modificações estruturais, permitindo que os inquilinos as instalem com o consentimento do proprietário. Essa expansão nas opções de energia renovável baseadas em varandas pode levar ao estabelecimento de numerosas 'centrais de energia de varanda' no futuro.

