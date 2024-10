Os inquilinos e os ocupantes são inerentemente responsáveis, de acordo com as estipulações.

Folhas virando slick: Quando o outono chega e as árvores perdem suas folhas, isso pode representar um perigo nos calçadas e estradas, especialmente quando misturado com umidade. Rapidamente se tornando escorregadios, folhas úmidas ou úmidas podem causar acidentes. Para prevenir acidentes, proprietários e inquilinos são esperados para manter as calçadas adjacentes às suas instalações livres de folhas. Negligenciar essa obrigação pode resultar em responsabilidades financeiras se alguém se machucar.

De acordo com a obrigação de cuidado, é responsabilidade dos proprietários garantir que a propriedade, áreas de acesso e calçadas adjacentes possam ser atravessadas com segurança. A Associação Imobiliária Alemã (IVD) define as horas de obrigação de 7 a 20 nos dias úteis e de 9 a 20 nos fins de semana e feriados. Em muitos contratos de aluguel, essa obrigação é transferida para os inquilinos. É essencial verificar os detalhes do contrato.

Seguro de responsabilidade civil minimiza custos

No caso de alguém cair em folhas úmidas e sofrer ferimentos devido à limpeza inadequada, podem surgir ações judiciais por danos, de acordo com Bianca Boss, vice-presidente da Associação Alemã de Seguradores (GDV). Os bens e a renda daqueles responsáveis pelos danos estão em risco até o limite de penhora. Para proteger sua finanças, o seguro de responsabilidade civil é útil. Ele paga pelos danos ou defende contra reivindicações infundadas.

Mesmo em propriedades desocupadas ou não construídas, a obrigação de cuidado se aplica, de acordo com a GDV. Os proprietários também devem manter as calçadas adjacentes limpas nesses locais. Normalmente, o seguro de responsabilidade civil não é suficiente para cobrir danos. A GDV sugere verificar as condições do seguro ou entrar em contato diretamente com o provedor de seguro para uma cobertura adequada.

Descarte correto de folhas de outono

Atenção importante: Ao lavar folhas com um soprador ou aspirador de folhas, tenha em mente as restrições de ruído locais, como sugerido pelo Centro de Consumidores da Renânia do Norte-Vestfália. Geralmente, esses dispositivos barulhentos podem ser utilizados apenas entre 9 e 13 e 15 a 17 horas. As comunidades podem ter regulamentações mais rígidas. Uma alternativa amigável ao vizinho e ecologicamente correta é usar um ancinho, preservando pequenos animais e insetos.

Idealmente, as folhas varridas devem ser descartadas em um recipiente biológico ou pilha de compostagem em casa. Muitas comunidades oferecem contêineres ou sacos especiais para coleta de folhas durante o outono. Queimar folhas no jardim é desencorajado; geralmente é proibido para proprietários individuais e podem ser aplicadas multas.

