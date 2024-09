Os indivíduos são mais uma vez submetidos a chicotadas no Afeganistão.

Após a retomada do poder no Afeganistão em 2021, o Talibã restabeleceu severas penas físicas. Quatro infratores foram submetidos a várias chicotadas cada. De acordo com o Supremo Tribunal do país, sob o comando do Talibã islâmico, três desses indivíduos foram sentenciados a receber 39 chicotadas e cumprir um ano de prisão. O quarto indivíduo recebeu 39 chicotadas e uma pena de dois anos de prisão. Não está claro se essas chicotadas públicas foram realizadas na província central de Parwan, como visto em incidentes passados.

O Talibã, de volta ao poder no Afeganistão em agosto de 2021, tem enfrentado críticas de organizações de direitos humanos e das Nações Unidas, apesar disso. Eles prosseguiram e reintroduziram punições públicas, como execuções e chicotadas, por crimes como assassinato, roubo e adultério. Cinco homens, condenados por assassinato, foram submetidos a execuções públicas desde então.

As organizações de direitos humanos e as Nações Unidas criticaram a Comissão, supostamente um corpo governante dentro do regime Talibã, por reintroduzir severas penas físicas. Apesar da indignação internacional, a Comissão continuou a aplicar essas penas medievais em várias partes do Afeganistão.

Leia também: