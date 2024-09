Os indivíduos LGBTQ+ podem encontrar um risco aumentado de saúde cerebral abaixo do normal, potencialmente como consequência do "stress minoritário".

Um estudo significativo envolvendo mais de 393.000 indivíduos adultos, publicado na quarta-feira na "revista Neurology", revelou um aumento de 15% no risco de um resultado integrado de saúde cerebral - que inclui demência, AVC e depressão tardia - identificado como um episódio depressivo inicialmente diagnosticado aos 60 anos ou mais.

"É preocupante observar as disparidades na saúde cerebral entre indivíduos de orientação sexual e gênero minoritários (SGM) e pessoas cisgênero hétero", comentou a autora principal do estudo, Dra. Shufan Huo, pesquisadora pós-doutoral no departamento de neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade Yale, por e-mail. "Ao mesmo tempo, fico feliz em poder chamar a atenção para esse grupo frequentemente negligenciado. Tradicionalmente, a medicina tem se concentrado em pacientes brancos e homens, mas agora entendemos que essa abordagem não atende adequadamente às necessidades de nossa população diversificada."

Investigações anteriores sobre a saúde desses grupos, com quantidades limitadas, geralmente apresentam amostras pequenas, falta de classes mais específicas de orientação sexual ou identidade de gênero e priorizam desproporcionalmente temas como HIV, uso de hormônios, transtorno de uso de substâncias e saúde mental, indicaram os analistas.

O último estudo "é fundamental porque é o primeiro do seu tipo a coletar informações detalhadas sobre orientação sexual e identidade de gênero", concordou Dr. Riccardo Manca, pesquisador no departamento de ciências da vida da Universidade Brunel de Londres, que não esteve envolvido no estudo. "Uma ampla gama de diversidade na amostra a torna mais representativa da população LGBTQ+."

Os resultados podem incentivar futuras investigações que se concentrem em riscos aumentados de consequências negativas em subgrupos LGBTQ+ para compreender os desafios específicos de cada um, sugeriu Huo.

Investigando a saúde cerebral em populações diversas

Para preencher a lacuna de conhecimento, os especialistas analisaram indivíduos inscritos no Programa de Pesquisa All of Us, nos Estados Unidos, entre maio de 2017 e junho de 2022. Os participantes revelaram se se identificavam como uma minoria sexual - lésbica, gay, bissexual, orientação sexual diversa ou não hétero - e/or como uma minoria de gênero, definida como gênero diverso, transgênero ou uma identidade de gênero diferente do sexo designado ao nascer.

Os especialistas incluíram apenas demência, AVC e depressão tardia em sua lista de resultados de saúde cerebral, uma vez que essas são algumas das condições mais prevalentes que afetam aspectos neurológicos, psiquiátricos e cognitivos do cérebro. As doenças também são interligadas e compartilham fatores de risco comuns.

Dos 393.041 adultos com uma idade média de 51 anos, aproximadamente 10% pertenciam a equipes de minoria sexual ou de gênero. Dessas, 97% se identificaram como uma minoria sexual e 11% como uma minoria de gênero, embora esses dois grupos não fossem mutuamente exclusivos.

"Os principais achados foram as diferenças entre os subgrupos", disse Huo. "Pessoas designadas do sexo masculino ao nascer (AMAB) tinham taxas mais altas de depressão tardia (em comparação com a população cisgênero), enquanto pessoas de minoria sexual designadas do sexo feminino ao nascer (AFAB) e pessoas de gênero diverso tinham taxas mais altas de demência.

"Mulheres transgênero tinham taxas mais altas de AVC", explicou Huo. "Esses achados mostram que cada grupo tem perfis de risco específicos, possivelmente devido a diferenças na estigma social."

Compreendendo as disparidades dentro da comunidade LGBTQ+

O uso do banco de dados abrangente para determinar correlações a nível populacional é útil para destacar disparidades específicas, concordou Dr. Amir Ahuja, diretor de psiquiatria do Centro LGBT de Los Angeles, que não esteve envolvido no estudo.

No entanto, "correlação não significa causação, e não sabemos por que essas disparidades existem", acrescentou por e-mail. "O que isso faz é nos permitir nos concentrar nessa questão em particular e enviar uma mensagem às mulheres transgênero para aumentar os cuidados preventivos e reduzir seus fatores de risco precocemente."

Um "limite importante" é a falta de dados sobre fatores essenciais, como terapia hormonal afirmativa de gênero, disse Huo, embora nem todos os indivíduos transgêneros optem por esse tipo de tratamento.

A idade média dos participantes também era "muito jovem" em comparação com a idade em que o risco de demência geralmente aumenta, que é 65 anos, indicou Manca.

"Intrigantemente, um estudo epidemiológico recente do Reino Unido demonstrou que o risco de demência em pessoas não heterossexuais era maior apenas em indivíduos mais jovens que 55 anos", acrescentou Manca. "Isso sugere que a declínio das funções cerebrais na comunidade LGBTQ+, ou pelo menos em certos subgrupos dentro dela, pode ocorrer mais cedo do que o previsto na população hétero. No entanto, as causas subjacentes desse impacto permanecem incertas."

Não há dados sugerindo que ser uma minoria sexual ou de gênero sozinho leva a uma pior saúde cerebral. Os riscos aumentados provavelmente decorrem de uma mistura de fatores psicossociais e biológicos - estresse crônico, discriminação e estigma podem resultar em condições de saúde mental, como depressão e ansiedade, que por sua vez podem piorar a saúde cerebral.

Inequidades no acesso à assistência médica

Os analistas tentaram controlar alguns fatores de uso de substâncias e disparidade econômica, mas não puderam contabilizar tudo. Muitos indivíduos que se identificam como uma minoria sexual ou de gênero são de baixa renda e desproporcionalmente sem-teto, o que pode resultar em piores resultados de saúde, sugeriu Ahuja.

As desigualdades no acesso à assistência médica também provavelmente contribuem, indicaram os especialistas.

"Não podemos ignorar os fatores do próprio sistema de saúde", disse Ahuja. "Muitos estudos, incluindo o (US Trans Survey), frequentemente revelam que as populações SGM não são sempre levadas a sério pelos profissionais de saúde e a discriminação explícita é comum. Isso resulta em pacientes não aderindo às recomendações e avaliações não serem realizadas, e problemas não serem abordados, o que também pode causar piores resultados."

Promover ativamente rotinas benéficas pode proteger o bem-estar cognitivo, segundo especialistas. Essas práticas incluem manter-se fisicamente ativo, abandonar o tabagismo, colaborar com profissionais de saúde qualificados e controlar o estresse e os desafios de saúde cardíaca. Além disso, cultivar relacionamentos edificantes e significativos é crucial, especialmente para indivíduos LGBTQ+, que frequentemente dependem de sua família escolhida para apoio, como Manca destacou.

No entanto, especialistas afirmaram que abordar desafios mais amplos, como cuidados de saúde inclusivos e diminuir a discriminação, é vital para avanços duradouros em resultados de saúde e evitar que indivíduos enfrentem esses desafios sozinhos.

Diante dos estudos discutidos, promover o bem-estar e priorizar a saúde é fundamental para a comunidade LGBTQ+, devido aos riscos aumentados de condições de saúde mental e problemas de saúde cerebral. Endereçar desigualdades estruturais no acesso à saúde e promover a inclusão pode contribuir significativamente para melhorar os resultados de saúde desse grupo frequentemente negligenciado.

