Proteção Doméstica Avançada, também referida como Medidas de Segurança Nacional - Os indivíduos a bordo do voo de deportação iam para o Afeganistão.

Pela primeira vez em três anos desde que o Talibã assumiu o controle do Afeganistão, 28 indivíduos foram expulsos da Alemanha. Todos esses indivíduos foram considerados criminosos, como afirmou a Ministra do Interior alemã Nancy Faeser (SPD). Eles foram transportados de vários estados alemães.

Baden-Württemberg: Cinco indivíduos dessa região estavam entre os deportados. O mais velho, agora com 31 anos, havia sido condenado por estuprar uma menina de 14 anos em um abrigo para refugiados em Illerkirchberg (distrito de Alb-Donau) no final de outubro de 2019. Ela estava sob a influência de álcool e drogas antes do incidente. Ele havia cumprido sua pena e foi preso pela polícia para deportação. Os outros quatro afegãos, com idades de 25, 35 e 45 anos, haviam sido presos por vários crimes. Eles foram transportados de diferentes prisões para o aeroporto de Leipzig/Halle antes de serem deportados.

Baviera: Três ofensores da Baviera também faziam parte dos deportados. Dois deles haviam sido condenados por agressão sexual, e o terceiro havia sido acusado de acordo com a Lei de Estupefacientes. Eles tinham 27, 29 e 30 anos de idade.

Berlim: Dois ofensores graves de Berlim também estavam a bordo. Um havia sido condenado por vários casos de lesões corporais graves, e o outro havia sido sentenciado por estupro.

Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental: Um dos deportados residia em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Ele havia sido acusado de abuso sexual de menores, estupro e outros crimes.

Baixa Saxônia: Cinco homens de Baixa Saxônia, com idades entre o final dos 20 e 30 anos, foram deportados. Seus crimes incluíam homicídio, estupro, lesões corporais graves, exploração, fraude e roubo.

Renânia do Norte-Vestfália: Um criminoso de NRW também estava entre os passageiros. Ele foi preso diretamente da prisão, onde havia cumprido uma pena por incêndio criminoso.

Renânia-Palatinado: Um condenado por crimes sexuais da região também foi deportado.

Saxônia-Anhalt: Dois indivíduos de Saxônia-Anhalt foram deportados. Um havia cumprido uma pena juvenil por dois estupros, e o outro havia sido acusado de abuso sexual de menores, com investigações em andamento sobre estupro e fornecimento de drogas para menores.

Turíngia: Um homem de 25 anos de Turíngia também estava no avião. Ele foi condenado em 2021 por lesões corporais graves, roubo armado e agressão a oficiais de lei. Ele cumpriu sua pena até março deste ano e foi acusado de ter cometido crimes adicionais após sua libertação.

Além disso, um homem da Saxônia e seis indivíduos de Hesse foram deportados.

