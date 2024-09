Os incêndios florestais que se espalham rapidamente em Los Angeles estão a criar preocupação.

Na Califórnia, especialmente ao redor de Los Angeles, um incêndio florestal está causando caos, destruindo vários lares. As autoridades do estado anunciaram na quarta-feira que o Incêndio do Cume, que começou no domingo nas montanhas ao norte de Los Angeles, atingiu Wrightwood e Mount Baldy, além de um popular resort de esqui. Pelo menos 33 casas e várias casas de férias foram reduzidas a cinzas. As autoridades estão pedindo evacuações em massa.

A moradora Jenny Alaniz, que mora em um cânion, compartilhou sua experiência assustadora com a KTLA, dizendo: "O fogo veio bem aqui e não pudemos levar nada conosco". Ela só conseguiu salvar seus animais de estimação. " Nossa casa vai queimar", ela lamentou chorando. Restos carbonizados de casas e veículos eram visíveis em Wrightwood.

O incêndio começou no domingo à tarde na Floresta Nacional de Angeles ao norte de Los Angeles, cobrindo uma área de 1.600 hectares até terça-feira. Apesar dos esforços das autoridades, o incêndio havia se expandido para uma área de 49.000 hectares até a tarde de quarta-feira. As chamas atravessaram vegetação densa, se espalhando para Wrightwood no Condado de San Bernardino e o resort de esqui Mountain High.

O resort de esqui pareceu ter escapado de danos significativos. "Todos os elevadores e estruturas principais resistiram à tempestade com danos mínimos", anunciou o operador.

O xerife do Condado de Los Angeles, Robert Luna, relatou que três indivíduos, incluindo um de seus deputados, estavam presos pelas chamas em uma área isolada perto de Mount Baldy. A operação de resgate está sendo prejudicada pela fumaça intensa e pelas estradas bloqueadas.

Outro incêndio, o Incêndio do Aeroporto, está se espalhando para sudeste de Los Angeles. De acordo com bombeiros, o incêndio queimou mais de 8.900 hectares de terra e causou danos à propriedade. Sete indivíduos ficaram feridos.

O incêndio começou na segunda-feira e desde então se espalhou por cânions e montanhas, incluindo Santiago Peak, onde ficam várias torres de comunicação. As torres parecem ter ficado relativamente intactas. Vários pontos de férias nas montanhas foram evacuados e as estradas de acesso foram fechadas.

As autoridades do Condado de San Bernardino prenderam um homem sob suspeita de incêndio criminoso. Os incêndios foram exacerbados por uma onda de calor prolongada e a subsequente seca na Califórnia do Sul. O calor começou a diminuir na quarta-feira.

