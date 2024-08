- Os habitantes da região de Hesse, na Turíngia, estão ansiosos pela próxima eleição.

Expectativa paira no ar entre os moradores de Hesse, perto da fronteira com Turíngia, à medida que aguardam a eleição estadual deste domingo. Como um morador de 75 anos de Rasdorf, no distrito de Fulda, coloca em uma enquete casual, "É intrigante porque está acontecendo praticamente na nossa porta."

Ele expressa a esperança por uma "administração equilibrada do centro" após a eleição. No entanto, expressa reservas sobre a probabilidade disso acontecer. A liderança proeminente da AfD nas pesquisas e o sólido desempenho da aliança "Levante-se!" (BSW) deixam-no confuso. "É difícil acreditar que em um estado como Turíngia, mais da metade dos eleitores apoiaria o extremismo político. O centro político parece estar desaparecendo."

Impacto na política federal

Marie-Luise van Thiel também presta atenção à eleição estadual. Ela destaca que "Turíngia fica ao lado do nosso Hesse, e os resultados das eleições têm implicações para toda a política federal". O aumento do apoio à AfD em Turíngia deixou muitos preocupados. Ela expressa a esperança de que os outros partidos apreciem e enfrentem as preocupações que atraem os eleitores para a AfD ou BSW.

"O público está desiludido com a política que estamos vivendo", diz a mulher de 64 anos. O apoio aos partidos estabelecidos diminuiu devido à sua desconexão com a base. Os políticos, tanto nos governos estadual quanto federal, ela acrescenta, "vivem em círculos distintos".

