Os Golden State Warriors derrotam o Orlando Magic e quebram uma série de três derrotas, graças aos 36 pontos de Steph Curry

Curry marcou 36 pontos em 60% dos lançamentos e quatro triplos para abrir 2024 com uma vitória. O duas vezes MVP também contribuiu com seis assistências e quatro roubos de bola na noite.

"Steph foi incrível", disse o técnico dos Warriors, Steve Kerr, após o jogo. "Mas Steph é sempre incrível. Mesmo quando ele não marca 36 pontos, só a atenção que ele chama defensivamente, o que ele faz com a defesa adversária, a maneira como ele abre o campo, ele é um jogador extraordinário. Ele realmente se destacou numa noite em que precisávamos disso".

O Orlando tem mantido uma das defesas mais rígidas da liga nesta temporada, mas não conseguiu conter o ataque do Warriors, que estava a funcionar a todo vapor.

O pivô de terceiro ano Jonathan Kuminga - que recentemente passou a ser o titular após a suspensão por tempo indeterminado de Draymond Green - marcou 19 pontos, enquanto o cinco vezes All-Star Klay Thompson marcou 15.

O veterano Chris Paul e o estreante Trayce Jackson-Davis marcaram 12 e 10 pontos, respetivamente, com os cinco titulares dos Warriors a marcarem dois dígitos pela primeira vez esta época.

Curry marcou oito pontos consecutivos para os Warriors num segundo quarto de jogo, antes de marcar três pontos e sofrer uma falta para uma jogada de quatro pontos perto do fim do primeiro tempo.

Apesar da proeza do Golden State em termos de pontuação, o Magic conseguiu manter o jogo renhido durante toda a noite, com Gary Harris, do Orlando, a fazer um triplo no intervalo para empatar o jogo a 55.

Um terceiro quarto em que o Warriors superou o Orlando em seis pontos foi o suficiente para que eles ultrapassassem a linha e saíssem do Chase Center com a vitória apertada.

O novato do ano Paolo Banchero marcou 27 pontos e pegou 12 rebotes para o Magic, enquanto Franz Wagner fez 25 pontos. O Orlando tem agora 19-14 pontos na temporada e está em quinto lugar na Conferência Leste.

Enquanto isso, os Warriors têm 16-17 no ano, o que os coloca em 11º lugar no Oeste e à beira de uma vaga no Torneio Play-In. Embora tenham saído com a vitória, nem tudo foram boas notícias para os Dubs, pois perderam Gary Payton II no segundo quarto, depois de se lesionar no tendão. Payton estava a jogar apenas o seu segundo jogo depois de ter faltado um mês devido a uma lesão na barriga da perna.

Ele vai para a lista de ausentes do Golden State ao lado de Green, que foi suspenso em dezembro depois de atacar o centro do Phoenix Suns Jusuf Nurkić durante um jogo. Ele não tem data de retorno programada e não foi visto nas instalações da equipe, Kerr disse aos repórteres após o jogo, embora tenha dito que manteve contato com Green via texto.

O próximo passo para os Warriors é uma visita do campeão da NBA Denver Nuggets na quinta-feira, enquanto o Magic vai a Sacramento na quarta-feira para enfrentar os Kings.

Fonte: edition.cnn.com