Os Gigantes não vão enfrentar a mesma derrota brutal desta vez.

Mais uma vez nesta temporada de futebol, os New York Giants falharam em marcar um touchdown próprio e perderam, registrando sua terceira derrota. Apesar de liderarem em várias estatísticas, foram superados por seus rivais, os Dallas Cowboys.

Os Cowboys conseguiram vencer na National Football League (NFL), derrotando os Giants por 20-15 pela segunda vez consecutiva. O quarterback Dak Prescott e o wide receiver CeeDee Lamb lideraram o ataque, com Prescott lançando para 221 jardas e dois touchdowns, um dos quais foi para Lamb, totalizando 98 jardas em sete recepções.

O ponto de virada do jogo foi a defesa dos Cowboys, que preencheu a lacuna deixada pela linha ofensiva dos Giants, limitando-os a apenas 26 jardas terrestres em 24 tentativas. Isso marcou uma grande melhora em relação aos 186 jardas cedidos nos três primeiros jogos.

O quarterback dos Giants, Daniel Jones, lutou para encontrar uma maneira de chegar à zona de pontuação, apesar da superioridade estatística da equipe, liderando em categorias como primeiras descidas, jardas passadas e jardas totais. No segundo tempo, os Giants lançaram uma quase investida de 100 jardas, cobrindo 77 jardas em 11 jogadas, mas optaram por uma tentativa de field goal em vez de um touchdown na quarta descida, colocando-os a apenas 3 jardas da linha de gol dos Cowboys.

Sem Surpresa Desta Vez

O placar dos Giants foi iluminado apenas por field goals, graças ao chuteiro Greg Joseph, que teve sua melhor marca pessoal com cinco chutes bem-sucedidos. No entanto, eles não conseguiram superar seus oponentes. Na última investida, Jones lançou uma interceptação; o prego no caixão dos Giants, selando sua terceira derrota da temporada e seu segundo jogo sem touchdown.

Analisando as estatísticas, os Giants não tinham muito a esperar contra a defesa cambaleante dos Cowboys. O placar de 15-20 marcou sua sétima derrota consecutiva contra os Cowboys, com 14 dos 15 jogos anteriores também terminando em derrotas. Em um aspecto positivo, eles pelo menos ofereceram resistência desta vez, ao contrário da temporada passada, quando sofreram pesadas derrotas de 17-49 e 0-40.

