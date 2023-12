Os galácticos da engenharia: As estrelas por detrás do domínio de Lewis Hamilton na F1

Hamilton tinha acabado de alcançar a 11ª vitória no Grande Prémio de 2018 - mais do dobro das vitórias alcançadas pelo seu principal rival, Sebastian Vettel - para além de ter conquistado o quinto título mundial apenas alguns fins-de-semana antes.

Hamilton foi rápido a partilhar os elogios com as centenas de funcionários da Mercedes que estão por detrás do seu domínio contínuo.

E embora o diretor técnico James Allison tenha destacado os talentos incomensuráveis de Hamilton, também fez questão de salientar que a equipa é a soma das suas partes.

"Acho que quando cheguei aqui, senti que tinha a síndrome do impostor", disse Allison da sede da equipa em Brackley, enquanto reflectia sobre mais uma dobradinha piloto-construtores. "Mas sou tratado da mesma forma que todos os outros.

"Espera-se muito de todos os que trabalham aqui, mas, ao contrário de outros na grelha, este é um jogo de equipa."

O segredo do sucesso de Hamilton, de acordo com o jornalista técnico Craig Scarborough, está na forma como a Mercedes reuniu uma galáxia de cérebros de engenharia para a sua operação.

"A Mercedes é uma equipa de engenheiros famosos sem egos", disse Scarborough sobre a razão número por trás do seu domínio contínuo. "Todos eles são engenheiros muito bons e poderiam ser directores técnicos por direito próprio noutras equipas. Eles se saíram muito bem juntos".

A chave para esse conjunto foi Paddy Lowe, efetivamente o antecessor de Allison antes de se mudar para a Williams, que foi vital para reunir a equipa de sonho da engenharia, que inclui nomeadamente Aldo Costa e Geoff Willis.

Scarborough também argumenta que Toto Wolff também merece elogios.

"Ele simplesmente deixa-os fazer o seu trabalho sem interferência", disse ele. "É fácil para alguém como Toto tentar controlar a equipa, mas isso seria um erro. Ele mantém os engenheiros fora de tudo. Não os vemos nas câmaras nem na garagem. Se tentarmos controlá-los demasiado, é aí que temos problemas. Ele simplesmente não faz isso".

'Estrelas das finanças para a limpeza'

É um sentimento ecoado por Allison, que evita qualquer elogio individual e se concentra no esforço coletivo da Mercedes.

"Agir como uma primadona seria tão fora de sintonia com o ethos da equipa", disse ele. "Não há egos e isso não significa que as pessoas sejam insípidas e automobilísticas. A equipa tem grandes personalidades.

"Não há falsas modéstias, as pessoas dizem apenas que estão a torcer umas pelas outras. O que eu gosto é que quando há contratempos, toda a gente aqui levanta a mão para dizer "o que posso fazer para ajudar?

"O Lewis é um fenómeno absoluto e é um piloto verdadeiramente notável. Mas quando falamos da equipa, não se trata apenas do piloto ou das porcas e parafusos do carro.

"Todos desempenham o seu papel: o pessoal das finanças, o pessoal comercial, o pessoal da imprensa, os empregados de limpeza, o pessoal da oficina, toda a gente. É um esforço igual de todos."

Em Abu Dhabi, a vitória não foi mais do que a cereja no topo do bolo, já que Hamilton mais uma vez dominou tanto a qualificação como a vitória na corrida.

Para a Mercedes, as celebrações já tinham começado a sério após a corrida anterior no México, que tinha selado o título de construtores numa batalha pulsante ao longo da época com a Ferrari.

Apesar de ser relativamente novo na equipa - Allison chegou em 2017 depois de um período anterior na Ferrari - ele argumenta que o sucesso deste ano foi o mais doce até agora.

"Todos estavam unidos pelo facto de este ano ter sido uma verdadeira prova", afirmou. "Havia muita alegria, satisfação e alívio nos rostos de todos. Estou muito contente por fazer parte disso e por o Toto me ter telefonado."

Na casa de Allison, o seu filho fala de dois tipos de diversão: tipo um e tipo dois. O tipo um é divertido durante todo o tempo, enquanto o tipo dois é miserável durante o processo, mas mais memorável depois.

"Esta época foi muito divertida do tipo dois", disse Allison. "Enquanto se está a sofrer, não se pode deixar de estar ciente da oportunidade no final de tudo. Passámos por tudo, fomos testados, mas não deixámos a desejar."

A história da época de F1 de 2018 até agora

'Ainda o melhor motor da F1'

No centro da velocidade de Hamilton e da Mercedes está o motor, que há muito define a referência na Fórmula 1.

Durante um período deste ano, a Ferrari parecia ter a unidade de potência mais rápida, mas a Mercedes recuperou a vantagem na última parte da temporada.

"A unidade de potência ainda é, provavelmente, o melhor motor de facto na F1, mas há também a fiabilidade e o desempenho que se obtém na qualificação", disse Scarborough. "Porque, na verdade, não é um chassi de aparência excecional em comparação com seus rivais".

No coração do carro está uma distância entre eixos mais longa do que a Ferrari e a Red Bull, e uma inclinação muito mais baixa - efetivamente a altura de condução do carro da frente para a traseira. É essa abordagem de design que trouxe anomalias em certas pistas, mas tem sido a chave para o seu domínio noutros circuitos.

Para Allison, a estabilidade dos seus engenheiros, em particular, deu à equipa uma "boa base para corrigir os erros".

Olhando para 2019, Scarborough acredita que a Mercedes é mais uma vez a equipa a bater, embora Allison não o diga publicamente, mesmo que concorde.

"É totalmente presunçoso dizer que somos a equipa a ser batida", disse ele, "e a Ferrari e a Red Bull vão querer o nosso sangue. O que posso dizer é que foi nesta equipa que me senti mais energizado com um bom resultado. Há pessoas talentosas em todos os níveis e espero continuar a fazê-lo enquanto eles me tiverem aqui."

Fonte: edition.cnn.com