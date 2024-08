Os fumantes podem reduzir significativamente a probabilidade de sofrer um ataque cardíaco em quase metade.

Pessoas diagnosticadas com doença coronária crônica que decidem parar de fumar têm um cenário promissor. Elas reduzem significativamente o risco de ataques cardíacos ou derrames se conseguem largar os cigarros.

Não é segredo que fumar é prejudicial à saúde e pode levar a condições mortais como câncer, derrames e ataques cardíacos. Apesar desse conhecimento, muitas pessoas continuam a fumar, já que é um hábito difícil de largar.

Pesquisas indicam que parar de fumar, mesmo após ser diagnosticado com doença coronária crônica, ainda é benéfico e reduz significativamente o risco de eventos cardiovasculares graves, como ataques cardíacos. "A doença coronária crônica ocorre quando as artérias coronárias se estreitam devido ao acúmulo de depósitos de cálcio", explica Ulrich Laufs, conselheiro científico da Fundação Alemã do Coração e diretor de cardiologia do Hospital Universitário de Leipzig. Quando essa condição é descrita como "estável", significa que nenhum evento cardiovascular potencialmente fatal foi desencadeado pelo bloqueio dos vasos sanguíneos, como ataques cardíacos ou derrames.

O risco desses eventos graves diminuiu quase pela metade (44%) em um período de cinco anos entre os participantes que pararam de fumar após o diagnóstico. Em contraste, indivíduos que reduziram a intensidade do fumo não apresentaram diferença significativa no risco em comparação com aqueles que continuaram a fumar no mesmo nível.

Importância do primeiro ano

O primeiro ano após o diagnóstico é crucial, segundo o autor do estudo Jules Mesnier do Hospital Bichat-Claude Bernard em Paris. Setenta e três por cento daqueles que pararam de fumar durante esse período conseguiram ficar sem fumar e reduziram drasticamente o risco de ataques cardíacos e outros eventos cardiovasculares graves. Mais de três quartos dos fumantes que conseguiram parar no primeiro ano o fazem, já que logicamente uma diagnose potencialmente fatal aumenta a motivação para largar o fumo, diz o cardiologista Harm Wienbergen do Bremen Klinikum Links der Weser.

Os pacientes precisam de apoio durante esse período desafiador, especialmente na hora do diagnóstico, para ajudar em sua jornada sem fumo. Dizer-lhes que eles podem reduzir pela metade o risco de "evento grave ou morte" é uma mensagem poderosa, enfatiza Mesnier.

Risco de demência também pode ser reduzido

Apesar dos ex-fumantes terem reduzido rapidamente o risco de ataques cardíacos e outros eventos cardiovasculares em comparação com os fumantes ativos, eles não alcançaram o nível de risco dos não fumantes mesmo anos depois, segundo o estudo.

No entanto, o risco de eventos graves aumentou em média 8% a cada ano para aqueles que continuaram a fumar. "Um ataque cardíaco pode levar a uma fraqueza cardíaca a longo prazo e defeitos valvulares, já que a função geral do coração é danificada", diz Wienbergen.

Aqueles que param de fumar ou nunca começam não apenas ajudam seus corações, como também baixam o risco de condições como demência e diabetes.

Criando um ambiente sem fumo

Para incentivar os fumantes, independentemente de sua condição cardíaca, a largar o fumo, Laufs recomenda criar um ambiente sem fumo. "A probabilidade de alguém conseguir largar o fumo está ligada à presença ou não de fumo em seu entorno", afirma. Para alguns pacientes, o apoio medicamentoso ou a terapia de reposição de nicotina também pode ser útil. "Eu sempre digo aos meus pacientes que nunca é cedo ou tarde demais para largar o fumo", enfatiza Mesnier. "Mas quanto mais cedo um paciente parar, melhor será para seu risco cardiovascular."

O estudo, apresentado no final de agosto no congresso anual da European Society of Cardiology (ESC) em Londres, analisou dados de 32.378 pacientes que, em média, foram diagnosticados 6,5 anos antes de serem admitidos devido à doença coronária crônica. Destes pacientes, cerca de 13.400 nunca haviam fumado, quase 15.000 eram ex-fumantes e aproximadamente 4.000 continuavam a fumar.

Após ser diagnosticado com doença coronária crônica, parar de fumar reduz significativamente o risco de eventos cardiovasculares graves, como ataques cardíacos ou derrames. Indivíduos que conseguem largar o fumo durante o primeiro ano após o diagnóstico são mais propensos a ficar sem fumar, reduzindo o risco de ataques cardíacos e outros eventos cardiovasculares graves em quase pela metade.

Leia também: