Os financiadores norte-americanos estão a mostrar um interesse particular nas acções relacionadas com tecnologia.

Após o debate televisivo entre Trump e Harris, os mercados de ações dos EUA apresentaram uma mudança: as ações do império midiático de Trump estão em queda, enquanto as ações solares estão em alta. O debate no Congresso teve impacto nas investidas, com as chances dos republicanos parecendo menos prováveis. Como resultado, as ações associadas a Trump estão caindo. Por outro lado, os vencedores do dia são o setor solar e as ações de tecnologia sensíveis à taxa de juros.

As bolsas de valores dos EUA encerraram a quarta-feira em alta, impulsionadas pelas ações de alta tecnologia. O Índice Dow Jones fechou 0,3% mais alto, em 40.861 pontos, após um início tumultuado e negociações agitadas. O Nasdaq, pesado em tecnologia, avançou 2,2%, alcançando 17.395 pontos. O S&P 500, de amplo alcance, subiu 1,1%, fechando em 5.554 pontos.

Os dados de inflação inicialmente pesaram nas negociações, mas acabaram apoiando o mercado. Embora a inflação tenha diminuído como esperado em agosto, os dados revelaram uma taxa de inflação subjacente persistente, sugerindo uma postura cautelosa da política monetária. Os analistas do mercado observaram que, com esses números, o Federal Reserve dos EUA pode optar por um corte de 25 pontos base em vez da redução de 50 pontos base esperada.

As ações da Nvidia apresentaram ganhos significativos, com um aumento de mais de 8%. Os relatórios indicam que o governo dos EUA está considerando a aprovação para a exportação de chips avançados para a Arábia Saudita à AI chipmaker, Nvidia. Além disso, as ações da IBM subiram 2,2%, atingindo um recorde histórico.

Ações solares e produtoras de lítio sobem

O debate entre os candidatos presidenciais Donald Trump e Kamala Harris serviu como catalisador para as discussões. A postura assertiva de Harris contra Trump viu as odds de apostas para a democrata melhorarem. Como resultado, as ações do Grupo de Mídia e Tecnologia de Trump, supostamente a empresa-mãe da Truth Social, caíram 10,5%.

Simultaneamente, as ações solares, que apontam para um bom presságio para uma presidência de Harris, encontraram favor com os compradores: First Solar, Sunrun e SolarEdge Technologies registraram ganhos de até 15,1%.

As produtoras de lítio, como Albemarle e Piedmont, também demonstraram aumento da demanda, com as ações subindo 13,6% e 9,9%, respectivamente. Um anúncio da fabricante de baterias chinesa CATL sugeriu suspensões planejadas na produção de duas fábricas.

A loja de jogos eletrônicos GameStop teve uma queda, com as ações caindo quase 12%. Os lucros do segundo trimestre da GameStop caíram drasticamente, de $1,16 bilhão para $798,3 milhões, devido à mudança dos consumidores para compras online em vez de lojas tradicionais. Os analistas esperavam uma receita de $895,7 milhões, o que também afetou o preço das ações da GameStop.

Em resposta às odds de apostas melhoradas para a democrata Kamala Harris, as ações dos negócios de seus oponentes, como o Grupo de Mídia e Tecnologia de Trump, associados à 'negociação de ações' da Truth Social, diminuíram. Por outro lado, as ações solares como First Solar, Sunrun e SolarEdge Technologies, que são percebidas como beneficiárias de uma presidência de Harris, viram um aumento na 'negociação de ações', até 15,1%.

