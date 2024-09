Os financiadores americanos mantêm uma atitude vigilante

Após uma forte recuperação no dia anterior, os mercados de ações dos EUA conseguiram estabilizar, embora com um entusiasmo moderado dos investidores. A atenção continua firmemente voltada para as frequentemente dispendiosas ações de tecnologia.

As preocupações sobre o crescimento econômico dos EUA persistem entre os investidores da Wall Street. Na quarta-feira, os índices dos EUA vaguearam perto de suas figuras de fechamento anteriores, negociando ligeiramente acima ou abaixo. O Dow Jones Industrial Average acrescentou 0,1 por cento, fechando em 40.974 pontos. Enquanto isso, o Nasdaq, centrado em tecnologia, caiu 0,3 por cento, fechando em 17.084. O amplo S&P 500 caiu 0,2 por cento, fechando em 5.520.

Devido a dados econômicos fracos, os índices registraram sua maior queda diária desde agosto no dia anterior. Os investidores agora aguardam ansiosamente o relatório de empregos de sexta-feira, que poderá sugerir se o Federal Reserve iniciará seu esperado aumento de taxa de juros em meio ou um quarto de ponto percentual. No entanto, Michael Brown, estrategista-chefe de pesquisa da Pepperstone, afirmou que o relatório provavelmente não aliviará as preocupações persistentes sobre a saúde do mercado de trabalho dos EUA.

Essa apreensão foi ecoada no relatório de empregos de julho do Departamento do Trabalho dos EUA, que indicou uma queda nas vagas de emprego (JOLTS) para um nível de 3,5 anos de 7.673 milhões. Os participantes do mercado debatem se a queda é suficiente para uma substancial alta das taxas de juros. Dados fracos do setor de serviços da China também abateram os ânimos. Os preços do petróleo continuaram a cair, com o Brent caindo 1,9 por cento para US$ 72,38 por barril, após uma queda de quase 5 por cento na terça-feira.

Nvidia mergulha

As ações da pioneira de chips de IA, Nvidia, estenderam sua sequência de quedas após uma queda de 10 por cento, fechando 1,7 por cento abaixo. Outras ações de chips, como Micron, Broadcom e Qualcomm, subiram entre 0,8 e 1,3 por cento. O entusiasmo pelo crescimento da tecnologia de IA impulsionou a alta das ações neste ano e elevou as avaliações das empresas de chips a níveis que alguns analistas consideram inflados. Desde seu pico em 18 de junho, as ações da Nvidia perderam cerca de 20 por cento de seu valor. As preocupações com a gradual Write-off de substanciais investimentos em IA intensificaram-se após o desempenho do fabricante de chips não corresponder às elevadas expectativas. "A atenção está atualmente voltada para as avaliações do mercado de ações dos EUA em geral, e algumas ações de tecnologia acumularam uma grande premium", disse Tai Hui da J.P. Morgan Asset Management em Hong Kong.

A AMD viu um aumento de quase 3 por cento após contratar um ex-executivo sênior da Nvidia. Keith Strier foi nomeado vice-presidente da empresa internacional de IA da AMD. Enquanto isso, as ações da empresa de cibersegurança Zscaler despencaram mais de 18 por cento após emitir uma previsão decepcionante. Para o ano fiscal de 2025, a empresa projetou lucro ajustado por ação de US$ 2,81 a US$ 2,87, abaixo das projeções dos analistas de US$ 3,33. As ações da Dollar Tree também despencaram mais de 22 por cento após reduzir sua previsão de vendas. A varejista de descontos com sede em Virginia reduziu sua projeção de receita anual para US$ 30,6 a US$ 30,9 bilhões, em comparação com a faixa anterior de US$ 31 a US$ 32 bilhões.

