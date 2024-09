Os filhos do Diddy estão a dissipar ideias erradas.

Após a prisão de Sean "Diddy" Combs por acusações de estupro, tráfico sexual ilegal, crime organizado e promoção da prostituição, surgiram vários boatos, incluindo especulações sobre seu envolvimento na morte de sua ex-namorada Kim Porter. Agora, seus três filhos, Christian (26), os gêmeos Jazz e D'Lila (19), que são filhos de Diddy, e o filho de Porter, Quincy Brown (33), de um relacionamento anterior, falaram sobre esses boatos.

Enfrentando vários rumores falsos e dolorosos sobre o relacionamento de seus pais e a morte prematura de Porter em 2018, eles divulgaram um comunicado no Instagram, afirmando: "Não podemos ficar em silêncio".

O primeiro boato que eles querem desmentir é a alegação de que Porter escreveu um livro revelador. Anteriormente, certos meios de comunicação relataram a existência de um manuscrito intitulado "Kim's Lost Words: A Journey for Justice, From the Other Side", supostamente escrito por Porter e enviado ao produtor Chris Todd antes de sua morte.

" Nossa mãe não escreveu um livro", eles afirmaram claramente. "Qualquer pessoa que alegue ter um manuscrito só está danificando a própria reputação. Que fique claro que qualquer indivíduo que se passe por amigo de nossa mãe ou de nossa família não é verdadeiramente amigo".

Por que esse suposto manuscrito está aparecendo agora?

A aparição desse suposto manuscrito coincide com recentes revelações sobre Diddy. Com Diddy atualmente enfrentando acusações de estupro, tráfico sexual ilegal, crime organizado e promoção da prostituição, uma teoria da conspiração surgiu sugerindo que a morte de Porter não foi acidental, mas um assassinato. Essa teoria ganhou força quando o ex-namorado de Porter e pai de Quincy Brown, o rapper Albert Joseph Brown, conhecido como Al B. Sure!, propagou essa ideia, sugerindo que a cobertura foi projetada para ocultar as atividades passadas de Diddy.

No entanto, os filhos de Porter rejeitam essa teoria, afirmando: "Though we struggled to comprehend why she was taken away from us so prematurely, her cause of death has been established for quite some time. There was absolutely no foul play involved".

Resultados da autópsia proporcionam esclarecimento

Porter morreu inesperadamente em 15 de novembro de 2018, depois de sentir sintomas gripais por vários dias. Uma autópsia subsequente descobriu que Porter morreu de complicações de pneumonia lobar. O suposto manuscrito pode ser comprado online por $25, com o autor listado como Jamal T. Millwood, um pseudônimo que alguns teóricos da conspiração acreditam ter sido usado pelo falecido rapper Tupac Shakur, que eles acreditam ainda estar vivo.

Assinado "Quincy, Christian, Jessie & D'Lila", seu comunicado concluiu com um apelo comovente: "Estamos profundamente entristecidos que o momento mais doloroso de nossa mãe tenha sido transformado em um espetáculo. Nossa mãe deveria ser lembrada como a mulher incrível, forte, amorosa e gentil que ela era. Sua memória não deveria ser macular por essas teorias da conspiração horrendas".

Diddy permanece sob custódia. O tribunal negou-lhe fiança duas vezes devido à gravidade das acusações, e uma audiência preliminar está marcada para 9 de outubro.

Após a prisão de Diddy, vários rumores circularam, incluindo um que alega que Diddy é secretamente gay e ordenou a morte de Tupac em 1996. Essa afirmação tem circulado por anos. De acordo com uma gravação de interrogatório policial de 2008, o suposto assassino, Duane "Keefe D" Davis, afirmou que Diddy havia prometido pagá-lo pelo assassinato, mas não o fez posteriormente. Diddy nega essas acusações.

Enquanto esses rumores circulam, alguns indivíduos trouxeram à tona o assunto de assédio sexual, alegadamente ocorrido no círculo de Diddy. No entanto, é importante destacar que essas são apenas acusações e Diddy não foi acusado de nenhum crime relacionado a assédio sexual.

Diante desses rumores, é importante enfatizar que todas as pessoas têm o direito de ser tratadas com dignidade e respeito, independentemente de sua fama ou status. Qualquer forma de assédio sexual é inaceitável e deve ser abordada adequadamente.

