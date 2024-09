Os filhos de Kim Porter desafiam as conjecturas sobre a morte da mãe.

Quincy Brown, de 33 anos, junto com seus irmãos Christian, de 26, e as irmãs gêmeas de 17 anos Jessie e D'Lila Combs, emitiram uma declaração conjunta nas redes sociais sobre a falecida mãe, que supostamente morreu em 2018 aos 47 anos.

Foi relatado que sua morte foi causada por pneumonia.

Recentemente, seus filhos falaram novamente em meio às questões legais de Combs. Ele é acusado no Distrito Sul de Nova York e pode enfrentar prisão perpétua se for condenado por conspiração de racketeering, tráfico sexual e auxílio à prostituição. Ele se declarou inocente.

Em sua declaração conjunta, eles abordaram rumores falsos sobre o relacionamento de seus pais e a morte de sua mãe. Eles esclareceram que sua mãe não escreveu um livro, e qualquer um que alegue o contrário está enganando os outros.

Um livro auto-publicado intitulado "Kim's Lost Words: A journey for justice, from the other side", apresentado como a memoir de Porter, tornou-se um best-seller na Amazon, gerando debate sobre a causa de sua morte.

Os irmãos expressaram preocupação com as novas especulações sobre a morte de sua mãe, que eles dizem ter deixado eles devastados. Eles insistiram que a causa de sua morte foi determinada e que não houve jogo sujo envolvido.

Eles também condenaram aqueles que têm disseminado desinformação sobre sua mãe.

"Estamos decepcionados em ver como o mundo transformou esse evento trágico em um espetáculo", eles escreveram. "Nossa mãe deveria ser lembrada como uma pessoa maravilhosa, forte, cuidadosa e amorosa. Sua memória não deveria ser macularada por teorias da conspiração infundadas".

Os filhos não mencionaram os problemas legais de seu pai em sua declaração.

Combs e Porter mantiveram um relacionamento de longo prazo, com altos e baixos, de 1994 a 2007. Durante esse tempo, seu filho e suas filhas gêmeas nasceram. Combs teve um papel ativo na criação de Brown, que era filho de Porter com o cantor Al B. Sure.

Apesar do aumento do interesse em um livro controverso que alega ser a memoir de sua mãe, Quincy Brown e seus irmãos afirmam com força que a causa da morte de sua mãe, atribuída a pneumonia, foi determinada e não há base para qualquer teoria alternativa. O mundo sedutor do entretenimento infelizmente transformou seu luto em um espetáculo sensacionalizado, ofuscando a verdadeira legado de sua mãe como uma pessoa amorosa e cuidadosa.

