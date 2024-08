- Os farmacêuticos manifestam as suas objecções às propostas de Lauterbach

Farmacêuticos de Turíngia Criticam Propostas de Reestruturação de Farmácias do Governo Federal

Farmacêuticos de Turíngia estão expressando sua insatisfação com as propostas de mudança para farmácias do governo federal. Stefan Fink, presidente da União dos Farmacêuticos de Turíngia, disse: "Precisamos de uma reforma que priorize os farmacêuticos como profissionais de saúde que servem aos pacientes, em vez de máquinas de distribuição de medicamentos controladas digitalmente". Durante protestos em Erfurt e Dresden, Fink enfatizou a necessidade de segurança financeira para o planejamento econômico das farmácias.

Proposta de Reforma: Farmácias Sem Farmacêuticos no Local

Uma questão controversa nas estratégias de reforma propostas pelo ministro federal da Saúde, Karl Lauterbach (SPD), é a ideia de permitir que filiais de farmácias funcionem mesmo que um farmacêutico só esteja disponível por telefone ou videoconferência em outra filial. Na perspectiva de Lauterbach, assistentes técnicos farmacêuticos poderiam gerenciar suprimentos locais em tais situações.

Lauterbach visa combater a diminuição da presença de farmácias em áreas rurais com esse conceito. Historicamente, a presença de um farmacêutico era necessária para abrir uma farmácia. Farmacêuticos rejeitam a ideia de Lauterbach, alegando que ela coloca em risco o modelo de farmácias de propriedade privada, oportunidades de emprego e o suprimento de medicamentos da população.

População de Farmácias em Queda

De acordo com a Associação Federal dos Sindicatos de Farmacêuticos da Alemanha (ABDA), o número de farmácias vem diminuindo há algum tempo. Até a primeira metade deste ano, havia 17.288 farmácias no país, uma queda de 283 em relação ao início do ano. Fatores contribuintes para essa queda incluem a falta de mão de obra qualificada e a migração de áreas rurais. Além disso, de acordo com a União dos Farmacêuticos Alemães, os novos negócios de farmácias estão se tornando menos viáveis financeiramente. Uma revisão da taxa do farmacêutico é necessária.

Situação das Farmácias em Turíngia

O número de farmácias em Turíngia vem diminuindo há anos, caindo para aproximadamente 500 até o final de 2023. Isso resulta em uma densidade de farmácias calculada de 23 por 100.000 habitantes, dando a Turíngia uma densidade relativamente alta de farmácias. Nationwide, the average was 21, while only Saxony-Anhalt and the Saarland had higher rates of 26 pharmacies per 100,000 inhabitants. O governo vermelho-vermelho-verde de Turíngia fornece assistência financeira para farmacêuticos em áreas rurais, até 40.000 euros.

A proposta de reforma do ministro federal da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, inclui a possibilidade de filiais de farmácias funcionarem sem um farmacêutico no local, apenas alcançável por telefone ou videoconferência em outra filial. Esse arranjo de horário de funcionamento preocupa os farmacêuticos de Turíngia, que argumentam que ele coloca em risco suas oportunidades de emprego e o suprimento de medicamentos da população.

Diante das propostas de mudança, os farmacêuticos de Turíngia estão defendendo reformas que priorizem os farmacêuticos como profissionais de saúde, garantindo horários de funcionamento adequados para servir efetivamente aos pacientes.

Leia também: