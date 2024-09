Os fabricantes de metais procuram uma oferta abundante, mas os fornecedores se recusam a satisfazer a demanda solicitada.

Em meio a uma recessão econômica e queda do poder de compra entre os trabalhadores, começaram as negociações para mais de 3,9 milhões de empregados do setor metalúrgico e elétrico. As últimas rodadas de negociações na Baviera e na região de Baden-Württemberg da IG Metall terminaram sem progresso, de acordo com as partes envolvidas. O sindicato busca um aumento salarial de 7% ao longo de um período de doze meses para seus membros devido ao aumento dos custos de vida e à necessidade de salários mais altos como estímulo para o crescimento do consumo.

"Temos enfrentado aumentos excessivos de preços há muito tempo", afirmou Horst Ott, líder do distrito da Baviera da IG Metall. Ele acusou os empregadores de exagerar a situação no setor industrial líder da Alemanha. Sua contraparte em Baden-Württemberg, Barbara Resch, observou que o desempenho das empresas varia - algumas lutam, muitas prosperam, enquanto outras estão florescendo. Ela instou os empregadores a apresentarem uma proposta razoável na próxima rodada de negociações agendada simultaneamente com a Baviera em 15 de outubro. "Esperamos que esta negociação seja desafiadora", ela mencionou.

Gesamtmetall Questiona a Demanda do Sindicato

Crítica à demanda salarial do sindicato como excessiva, a associação industrial Gesamtmetall sugeriu que um aumento tão significativo dos custos da mão de obra agravaria as operações empresariais e não impediria a desindustrialização alemã em andamento. Além disso, o setor metalúrgico e elétrico luta com uma recuperação econômica sem perspectivas, o que torna inevitáveis os fechamentos e demissões em algumas áreas.

A principal negociadora da Associação da Indústria Metalúrgica e Elétrica da Baviera, Angelique Renkhoff-Mücke, compartilhou essa visão. "A situação é dramática, e os parceiros sociais devem assumir a responsabilidade", disse ela. "Não estamos criando uma imagem pessimista; estamos sendo francos: os institutos de pesquisa econômica preveem estagnação na Alemanha". O setor metalúrgico e elétrico não está apenas passando por uma recessão, mas está em uma "crise estrutural real". Ela defendeu um compromisso com moderação.

Na Baden-Württemberg, onde os empregadores inicialmente exigiram nenhum aumento salarial, o chefe da Südwestmetall, Harald Marquardt, deu a entender que aceitaria "aumentos salariais moderados" nas discussões futuras. No entanto, um aumento salarial de 7% foi considerado "desproporcionalmente alto".

Ameaças de Greve Prováveis a partir de Meados de Outubro

As negociações continuarão nas outras onze regiões nos próximos dias. A obrigação de paz termina em 28 de outubro, após a qual podem ser emitidas ameaças de greve em 29 de outubro. O sindicato, sob a liderança de Christiane Benner, que assumiu o cargo desde o ano passado, já está se preparando para as negociações futuras, inclusive uma possível greve. "Estamos preparando meticulosamente as negociações, mesmo que uma greve seja necessária", disse o representante do sindicato da Renânia do Norte-Vestfália, Knut Giesler. "Se uma greve for necessária ou não depende dos empregadores".

Na Renânia do Norte-Vestfália, ambas as partes se encontrarão para sua primeira discussão amanhã. Giesler também defendeu a posição do sindicato, mencionando a inflação.

