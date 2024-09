Os fabricantes de automóveis europeus classificam a transição para veículos elétricos como um esforço fracassado

A Federação Europeia da Indústria Automobilística (ACEA) sugere que a rápida eletrificação do setor automotivo é atualmente impraticável devido à queda nas vendas de veículos elétricos e às condições subótimas, e pede menos regulamentação de CO2. Não todos dentro da indústria concordam com essa perspectiva.

Os principais players na produção automobilística europeia estão tocando o alarme: dadas as quedas nas vendas de veículos elétricos e às condições inadequadas, a ACEA considera o prazo atual para que os fabricantes façam a transição completa para a mobilidade elétrica como irrealista. Eles pedem intervenção dos políticos: "medidas de emergência" da Comissão Europeia são necessárias para relaxar os objetivos climáticos, como visto pelo grupo, para evitar o colapso da indústria. Em 2025, novos limites de emissões de CO2 entrarão em vigor na UE. Em média, as frotas só poderão emitir 93,6 gramas de CO2 por quilômetro percorrido. No entanto, poucos fabricantes parecem capazes de atender a esses critérios. Eles enfrentam multas exorbitantes ou devem reduzir a produção de veículos a combustão interna para atender aos objetivos de CO2. Portanto, a política deveria dar mais tempo.

Milhões de empregos podem estar em risco

De fato, a próxima revisão dos limites de emissões da frota para carros e caminhões está agendada para 2026 e 2027. No entanto, a ACEA pede que a avaliação seja antecipada e que o setor automotivo seja atendido no curto prazo. A associação representa 15 dos maiores fabricantes europeus, como Volkswagen, Daimler e BMW, todos lutando para facilitar a transição para eletricidade e atender aos requisitos.

O mercado para veículos elétricos está atualmente em queda. De acordo com a ACEA, as vendas de carros novos caíram 18,3% em relação ao ano anterior em agosto, e a demanda por veículos elétricos caiu 44%. Na Alemanha, o registro de novos veículos elétricos até mesmo caiu quase 70%. Na França, o segundo maior mercado europeu, a queda foi de cerca de 33%. Se a tendência negativa persistir, a probabilidade de atender aos novos limites de emissões no ano seguinte é pequena.

Para a ACEA, a culpa está além da indústria em si: "Os outros elementos críticos necessários para essa transformação sistêmica não estão no lugar." Há escassez de infraestrutura de carregamento, preços de eletricidade razoáveis, incentivos de compra e imposto, e uma cadeia de suprimento confiável para baterias e matérias-primas. O crescimento econômico e a confiança do cliente na tecnologia ainda não amadureceram o suficiente.

A indústria automobilística está sendo assolada por crises iminentes: "As regulamentações existentes não levam em conta a mudança fundamental no clima geopolítico e econômico dos últimos anos", afirma o grupo de lobby. Um documento está circulando dentro da indústria, defendendo o adiamento dos novos limites de emissões de CO2 em dois anos, como recentemente defendido pelo presidente do conselho de supervisão da VW, Hans Dieter Pötsch. Caso contrário, até oito fábricas podem ter que fechar, e milhões de empregos podem ser perdidos.

Nesse contexto, a Volkswagen e outras tinham até 2019 para implementar as regulamentações mais rigorosas. Não todos compartilham a visão apocalíptica da ACEA. Por exemplo, o segundo maior fabricante de automóveis da Europa, Stellantis, que resultou da fusão de Fiat Chrysler e PSA e inclui a Opel, não vê as coisas tão pessimamente. O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, afirmou na semana passada: "Seria absurdo alterar as regras agora. Todos sabiam das regras há muito tempo, todos tiveram tempo para se preparar, e agora é hora de uma corrida."

A Stellantis fez investimentos significativos na expansão da capacidade de veículos elétricos. Na verdade, devido à resistência às regulamentações mais rigorosas de CO2, a empresa até se desligou do grupo de lobby ACEA no final de 2022. A Stellantis também enfrenta competição barata da China e o término da subsídio para veículos elétricos no final do ano passado, o que impede o crescimento no mercado de VE. No entanto, ao contrário de muitos outros titãs da indústria automobilística, a Stellantis já passou pelas dolorosas demissões que ainda podem ocorrer em Wolfsburgo e em outros lugares. Desde 2021, a Stellantis reduziu sua força de trabalho na Europa em 20.000 empregos, principalmente por meio de pacotes de separação. Tavares reconheceu na terça-feira que eles haviam implementado várias decisões impopulares no passado, mas a única razão para isso foi "para não acabar como a Volkswagen".

