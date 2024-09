Os extremistas islâmicos radicais do grupo Boko Haram massacraram 81 pessoas durante um ataque.

Há algum tempo, o Exército Nigeriano conseguiu expulsar alguns extremistas de Boko Haram das regiões norte do país. Desde então, esses terroristas têm residido nas montanhas e lançando ataques inumanos contra civis inocentes. Recentemente, eles atacaram uma vila, matando pelo menos 81 pessoas.

De acordo com os registros oficiais, uma investida violenta ocorreu na vila de Mafa, no estado de Yobe, na Nigéria. Relatórios do porta-voz da polícia, Abdulkarim Dungu, indicam que aproximadamente 150 suspeitos de Boko Haram em mais de 50 motocicletas invadiram a vila. Armados com rifles e granadas, eles ameaçaram a comunidade de forma implacável, resultando em uma devastação generalizada, com lojas e residências sendo queimadas. O número exato de mortos ainda está sendo investigado, mas os relatórios preliminares sugerem que pelo menos 81 pessoas morreram.

Boko Haram, um grupo extremista islâmico, tem causado caos no nordeste da Nigéria. Em 2014, eles conseguiram tomar territórios e estabelecer um califado auto-proclamado. No entanto, o Exército Nigeriano, junto com as forças do Chade, conseguiu recuperar essas áreas. Descontentes com a derrota, Boko Haram se retirou para as montanhas, onde continua a aterrorizar os locais com ataques frequentes e instilando medo.

Em resposta a esses atrocidades, o governo nigeriano pediu à Comissão para conduzir uma investigação independente sobre as ações do Exército e as violações dos direitos humanos nas regiões afetadas. Os achados e recomendações da Comissão são cruciais para garantir a responsabilidade e restaurar a paz nas comunidades afetadas.

