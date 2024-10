Os excessos da UEFA e da FIFA estão a causar caos e angústia ao Nagelsmann.

Futebol está gerando lucros massivos. Está sendo explorado ao máximo. FIFA e UEFA estão colhendo os benefícios ao aumentar ainda mais suas competições e torná-las mais proeminentes. Mais, mais, sempre mais é o lema. No entanto, essa não é a situação ideal. Jogadores têm expressado suas preocupações há meses, e suas previsões estão se tornando realidade. A carga ultrapassou o limite aceitável. Jogadores como Rodri do Manchester City foram entre os críticos mais vocalizados, sofrendo uma lesão no ligamento cruzado e provavelmente perdendo esta temporada. A lista de lesões de longo prazo continua.

Este fim de semana, os gritos de dor de Dani Carvajal ecoaram pelo Real Madrid. O lateral direito também sofreu uma lesão no ligamento cruzado e ficará fora por um período prolongado. De acordo com o técnico Carlo Ancelotti, os jogadores estão "desapontados e ansiosos porque essa ocorrência frequente é devido à agenda lotada". É raro que um fim de semana passe sem alguma notícia infeliz. E no momento, o técnico da seleção nacional está particularmente afetado por isso. Julian Nagelsmann ficará sem o goleiro Marc-André ter Stegen, o meio-campista Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug e Robin Koch para os próximos jogos internacionais. A lesão de ter Stegen é grave, enquanto as outras devem se recuperar em breve.

Dentro do círculo dos jogadores, uma frente unida surgiu contra a loucura da agenda excessiva. "Eu estaria mentindo se dissesse que gosto de treinar mais do que jogar", afirmou Jonathan Tah, o jogador nacional do Leverkusen, falando por muitos outros. No entanto, "em algum ponto, precisa ser reavaliado. Precisamos descobrir como manter o desempenho com tantos jogos". É um assunto que não pode ser ignorado. Quanto mais jogos houver, mais lesões haverão. Rodri havia estimado, antes de sua lesão no ligamento cruzado, que com o novo formato da Liga dos Campeões e a Copa do Mundo de Clubes reformulada, ele jogaria cerca de 70 a 80 jogos. "40 a 50 jogos" ele considerou o máximo, afirmando que além disso, o desempenho cai ou a suscetibilidade a lesões aumenta.

Contrariamente, o instituto suíço CIES publicou um estudo indicando que não há evidências substanciais sugerindo um aumento da carga de trabalho dos jogadores. De acordo com o estudo, para os 50 melhores jogadores com base no tempo total de jogo em cada temporada, "a tendência nas últimas três temporadas em comparação com qualquer ciclo de três anos desde 1999/2000 mostra uma diminuição adicional". No entanto, o aumento do número de jogos está coincidindo com o aumento das lesões. A França está sem Dayot Upamecano, e a Inglaterra está preocupada com Harry Kane. O Bayern de Munique está enfrentando desafios.

O caso de Koch destaca o dilema

O técnico nacional está tendo que improvisar, chamando jogadores como Janis Blaswich, Jamie Leweling, Jonathan Burkhardt e Kevin Schade, que não estavam inicialmente em sua mira. Dentro de dois anos, o técnico espera levar a seleção alemã à Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, usando todos os jogos para construir novas hierarquias e confiança. No entanto, ele já está tendo que operar em uma base de emergência durante a segunda fase dos jogos internacionais após a Eurocopa. Ele está tendo que improvisar. Esse tipo de situação não deveria ocorrer na seleção nacional; deveria ser coisa do passado.

Não toda lesão atual pode ser atribuída à sobrecarga de jogadores. Mas muitas podem, já que o corpo e a mente raramente têm tempo para se recuperar. A agenda atingiu dimensões absurdas e está ficando cada vez mais caótica. Ligas da Europa inchadas, Copas do Mundo de Clubes, Mundiais massivos e a Liga das Nações estão exaurindo jogadores-chave, forçando-os a continuar jogando. Como o caso de Robin Koch ilustra. "Foi acordado na reunião médica que Robin não seria capaz de jogar três jogos esta semana. Mas ele insistiu em jogar contra o Bayern após suas aparições contra Kiel e Besiktas", explicou o técnico do Frankfurt, Dino Toppmoeller, após o jogo de domingo.

Aonde isso vai levar? Um número crescente de jogadores lesionados não é a solução. Clubes menores, como o 1. FC Heidenheim, não conseguem manter grandes elencos para evitar perdas de qualidade em todas as competições. Até para clubes como o Bayern de Munique, pode se tornar insustentável. Ao contrário de outras potências internacionais que contam com fundos aparentemente intermináveis de oligarcas, xeiques ou fundos estatais, ela pode não conseguir continuar nesse ritmo. Na Eurocopa, a agenda lotada forçou alguns times a campo dois elencos separados - um para jogos da liga doméstica e outro para competições internacionais. É uma situação insana, uma realidade tangível para o técnico da seleção nacional no momento.

