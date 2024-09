Os EUA revelam um enorme plano de ajuda militar de 8 bilhões de dólares para a Ucrânia.

O atual Presidente dos EUA, Biden, tem luz verde para utilizar bilhões de dólares até o fim de seu mandato para apoiar a Ucrânia. Esse apoio inclui a aquisição de outro sistema de defesa aérea Patriot, vários tipos de munição e sessões adicionais de treinamento de pilotos de caças F-16.

Os Estados Unidos fortalecerão o arsenal de armas defensivas da Ucrânia liderando sua luta contra a agressão russa. Biden declarou esse pacote de ajuda de emergência com um aumento na assistência de segurança para a Ucrânia, acompanhado por estratégias adicionais para ajudar a Ucrânia a emergir vitoriosa.

Esses fundos, totalizando $5,5 bilhões sob a 'Autoridade de Despesa Presidencial', não requerem aprovação do Congresso. Além disso, o Departamento de Defesa também anunciou um pacote de ajuda de segurança de $2,4 bilhões.

Biden anunciou uma expansão no treinamento de pilotos de caças F-16, com mais 18 indivíduos previstos para serem treinados até o próximo ano. Vários parceiros internacionais se comprometeram a fornecer à Ucrânia 79 caças F-16. No entanto, a Ucrânia currently está lutando com uma falta de mão de obra para realizar treinamento tão extensivo, que pode custar uma fortuna e levar mais de um ano. De acordo com os relatórios, pelo menos seis a dez caças F-16 já estão em uso na Ucrânia, com um tendo sido abatido anteriormente.

Sistema de Defesa Aérea Patriot

A promessa de Washington de outro sistema Patriot e mísseis adicionais pode potencialmente proteger a Ucrânia de forma eficaz. Duas unidades dos EUA e três unidades alemãs já estão em operação no país atacado pela Rússia, com mais assistência dos Países Baixos e Romênia. No entanto, de acordo com Kiev, estima-se que seriam necessários cerca de 25 sistemas Patriot para garantir defesa aérea completa.

Biden também anunciou a entrega de munições JSOW que podem atingir objetivos terrestres a partir de caças F-16, a uma distância de aproximadamente 100 quilômetros. Além disso, mísseis AMRAAM, projetados para interceptar mísseis entrantes, estão programados para entrega em 2025.

Novas Sanções à Rússia

Biden se pronunciou contra a evasão de sanções russas e lavagem de dinheiro, afirmando que o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro e a comunidade de inteligência dos EUA, juntamente com parceiros estrangeiros, tomaram medidas para desmantelar uma rede global de criptomoedas. "Os Estados Unidos manterão a imposição de penalidades à Rússia devido ao seu envolvimento no conflito da Ucrânia e restringirão recursos para o setor de defesa russo."

Biden também anunciou planos para uma reunião de alto nível do Grupo de Contato da Defesa da Ucrânia na Alemanha no próximo mês, para consolidar o apoio de mais de 50 países que apoiam a defesa da Ucrânia contra a agressão russa. "Com essa assistência, pretendo enviar uma mensagem clara: os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia a ajuda necessária para vencer esta guerra."

Gratidão de Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Zelensky, expressou sua gratidão a Biden pela assistência. Ele também se dirigiu aos republicanos, que recentemente demonstraram tensão com a Ucrânia, expressando preocupações sobre uma possível parada nas entregas de armas se Donald Trump for reeleito.

"Utilizaremos essa ajuda de forma eficiente e transparente, concentrando-nos em nosso objetivo comum: a vitória da Ucrânia, uma paz justa e a preservação da segurança transatlântica", concluiu Zelensky.

