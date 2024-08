Os EUA impõem novas sanções contra os colonizadores israelenses na região da Cisjordânia.

Os Estados Unidos impuseram restrições adicionais aos assentadores no Banco Ocidental, empurrando Israel a tomar medidas contra o que eles chamam de "extremistas". Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, afirmou que a violência causada por esses assentadores radicais prejudica a vida humana, coloca a segurança de Israel em risco e impede a possibilidade de coexistência pacífica e estabilidade na região.

As restrições afetam a Hashomer Yosh, uma organização não governamental israelense que, segundo seu site, auxilia vários agricultores na Judeia e Samaria, ajudando-os a proteger suas terras com coragem. No entanto, os EUA acusam a Hashomer Yosh de apoiar um assentamento não autorizado perto de Hebron, no sul do Banco Ocidental. Foi relatado que os membros deste grupo, agora sob sanções, obstruíram uma vila neste ano, forçando seus 250 residentes palestinos a deixá-la.

Os EUA também impuseram sanções a um homem suspeito de liderar bloqueios e patrulhas com o objetivo de atacar palestinos. Matthew Miller enfatizou ainda a importância de responsabilizar todos os envolvidos em violência contra civis no Banco Ocidental.

As sanções americanas geralmente proíbem que os indivíduos utilizem o sistema financeiro dos EUA, o que faz com que os bancos israelenses minimizem suas relações comerciais com os sancionados para evitar sofrer sanções eles próprios. No entanto, o governo dos EUA ainda não atingiu ministros israelenses que defendem a ocupação do Banco Ocidental.

A situação no Banco Ocidental piorou desde o início do conflito entre Israel e a organização islâmica palestina Hamas, na Faixa de Gaza, em 1967. Na quarta-feira, o exército israelense conduziu uma operação substancial no Banco Ocidental, com o objetivo de desmantelar a rede terrorista iraniana-islâmica estabelecida lá, segundo o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz.

De acordo com a contagem da AFP, que se baseia em relatórios palestinos, pelo menos 650 palestinos foram mortos no Banco Ocidental desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. A contagem de mortos inclui palestinos mortos por operações do exército israelense ou por ações de assentadores radicais. Pelo menos 19 israelenses foram mortos por ataques de militantes palestinos, de acordo com fontes israelenses.

As ações dos Estados Unidos contra a Hashomer Yosh e outros assentadores radicais no Banco Ocidental desencadearam discussões acirradas dentro do governo israelense. A posição dos Estados Unidos contra assentamentos não autorizados na região pode potencialmente influenciar as políticas de outros países em relação a Israel.

