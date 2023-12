Os EUA estão dispostos a apoiar a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que autoriza a concessão de mais ajuda a Gaza, depois de a linguagem ter sido suavizada

O Conselho de Segurança está pronto para votar a resolução na sexta-feira. O texto que apela a "medidas urgentes" para lançar as bases "para uma cessação sustentável das hostilidades" foi fundamental para a decisão dos Estados Unidos de apoiar a resolução.

De acordo com a fonte, o texto da resolução diz: "medidas urgentes para permitir imediatamente o acesso humanitário seguro e sem obstáculos, e também para criar as condições para uma cessação sustentável das hostilidades".

Uma fonte diplomática disse anteriormente à CNN que as questões-chave das negociações sobre o projeto incluíam a linguagem sobre a "cessação das hostilidades" e um apelo para que a ONU "estabeleça um mecanismo de monitorização na Faixa de Gaza com o pessoal e o equipamento necessários, sob a autoridade do Secretário-Geral das Nações Unidas".

Os diplomatas têm estado a trabalhar à porta fechada para finalizar uma resolução redigida pelos Emirados Árabes Unidos. Um funcionário dos EUA familiarizado com as discussões disse que o projeto tinha começado por apelar a uma "cessação urgente" das hostilidades. Nem os Estados Unidos nem Israel apoiam atualmente um cessar-fogo, pelo que os EUA contrapuseram "uma formulação mais passiva", disse o funcionário, descrevendo a linguagem que acabou por ser incluída na resolução.

"Israel está ciente e pode viver com isso", acrescentou o funcionário, argumentando que não foi a linguagem sobre a cessação das hostilidades que causou os atrasos, mas sim os desacordos sobre o mecanismo de controlo.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunciou na quinta-feira que os EUA apoiariam a medida, depois de terem votado quatro vezes para adiar a votação da resolução.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse na quinta-feira que o Presidente Joe Biden tinha estado em contacto com membros da sua equipa de segurança nacional e funcionários que representam os EUA e a ONU sobre as discussões em torno da resolução.

A resolução de sexta-feira surge numa altura em que a administração Biden tem vindo a exprimir de forma cada vez mais clara a sua preocupação com a brutalidade da guerra em Gaza.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com