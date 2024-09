Os EUA destacam sua preferência por uma solução diplomática no Líbano, com os ataques israelenses ao Hezbollah persistindo, de acordo com Austin.

Sería ótimo se pudéssemos evitar uma invasão terrestre, uma vez que isso poderia agravar a situação e até mesmo transformá-la em um conflito regional. Portanto, nossa posição é, mais uma vez, que a melhor estratégia a seguir é uma resolução pacífica através da diplomacia. Austin compartilhou essa perspectiva durante sua entrevista exclusiva com Wolf Blitzer na sexta-feira na CNN.

O líder militar de Israel mencionou anteriormente na semana que estavam se preparando para uma invasão terrestre potencial no Líbano após uma série de ataques aéreos contra a liderança do Hezbollah. Na quarta-feira à noite, os EUA acreditavam ter selado um acordo de cessar-fogo para a disputa que se intensificava, mas o primeiro-ministro israelense Netanyahu descartou essas afirmações como falsas e afirmou sua determinação em continuar atacando o grupo extremista com toda a força.

Em relação à aparente discordância entre os EUA e Israel, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, esclareceu que uma declaração conjunta emitida pelos EUA e seus aliados estava de fato de acordo com as declarações de Israel.

Esta situação ainda está em desenvolvimento e será atualizada conforme o necessário.

A atual discordância entre os EUA e Israel sobre a possível invasão terrestre no Líbano é um assunto importante na política global atual. A Casa Branca enfatizou a importância de uma resolução pacífica através da diplomacia para evitar qualquer agravamento adicional.

